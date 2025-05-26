Расцвет и трагедия Донецка. От независимости до российской оккупации

Проспект Мира в Донецке. Фото: Валерий Дед

«Депрессивный регион», «промышленный упадок», «ностальгия по СССР» — эти нарративы, как ржавчина, годами разъедали образ украинского Донбасса. Старательно культивируемые сначала местными элитами для политических торгов, а со временем подхваченные и раздутые до апокалиптических масштабов российской пропагандой, они имели целью создать иллюзию отчаяния. Рисовалась картина края, который умирал на обочине истории, якобы не имея другого пути, кроме как упасть в объятия Москвы. Однако реальный Донецк последнего десятилетия перед войной 2014 года был динамичной антитезой этому мифу. Это был город, который, преодолевая тяжелое наследие 90-х, искал новые пути, модернизировался, интегрировался в украинское и европейское пространство. Его история — это не рассказ об упадке, а драма прерванного полета.

Бизнес-столица Востока

Хотя угольная промышленность оставалась символом региона, экономика Донецка в 2000-х — начале 2010-х демонстрировала заметную диверсификацию. Город превращался в мощный финансовый, деловой и торговый центр Восточной Украины. Решающую роль в этом играли крупные финансово-промышленные группы, которые модернизировали промышленность и развивали новые направления.



Сергей Тарута, один из ключевых бизнесменов и политических деятелей региона того времени, вспоминает: «Это был один из, пожалуй, самых развитых крупных городов Украины, который очень динамично развивался. Бизнес был социально активен и практически на глазах развивался город, особенно с 2000 по 2010-2014 годы. Появились крупные донецкие компании, которые платили значительные налоги и имели глобальное измерение. Это и ИСД, которая была крупнейшей частной металлургической компанией с колоссальным оборотом. Так появился Метинвест, СКМ, Укрподшипник, АРС и многие-многие другие...».



Основанная в 2006 году «АПК-ИНВЕСТ» стремительно стала лидером аграрного рынка. Модернизировался завод «Nord», выпускавший современные холодильники, морозильные камеры и другую бытовую технику, а кондитерская фабрика «АВК» получила известность не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Сквер кондитерской фабрики "КОНТИ". Фото: Валерий Дед



Специальные экономические зоны «Донецк» и «Азов», хотя и функционировали в рамках специфической региональной модели, все же создавали определенные стимулы. По словам Таруты, несмотря на определенные недостатки законодательства («этот закон имел дыры, и этими дырами с точки зрения, как избегать налогов, пользовались»), они все же выполнили свое предназначение. Были привлечены инвестиции, которые создали новые рабочие места и обеспечили увеличение налоговых поступлений в бюджет.



Неслучайно журнал «Фокус» неоднократно признавал Донецк одним из лучших городов для ведения бизнеса и самым богатым в Украине. Даже мировые гиганты, как Cargill, имели здесь значительные активы — завод по переработке семян подсолнечника в Донецке, построенный в 2000 году, был одним из крупнейших в регионе (к сожалению, после оккупации 2014 года компания потеряла над ним контроль, а в 2022 году он был «национализирован» оккупационными властями).



Показателем деловой активности и роста благосостояния была стоимость коммерческой недвижимости. Еще в 2012 году Донецк занимал второе место в Украине после Киева по стоимости аренды торговых площадей, опережая другие города-миллионники. Екатерина Жемчужникова, общественная активистка из Донецка, подтверждает: «У нас среднестатистические зарплаты в Донецке были одни из самых высоких по Украине. Жители получали хорошие деньги, имели хорошую работу, и те, кто достигал такого уровня достатка, естественно стремились к его улучшению. Город же успешно отвечал этим вызовам развития».

Парк у "Донбасс Арены". Фото: Валерий Дед

Вечерний Кальмиус. Фото: Валерий Дед

Открывались современные торгово-развлекательные центры (как «Донецк-Сити»), рестораны, гостиницы международных сетей. В город заходили известные мировые бренды (например, Zara, Marks & Spencer, McDonald's и другие), что свидетельствовало о росте покупательской способности и интеграции в глобальные потребительские тренды. Несмотря на сохранение промышленного ядра Донецк переставал быть сугубо промышленным центром, приобретая черты современного европейского мегаполиса с мощным средним классом.

Спорт, культура, идентичность

Донецк во времена независимости громко заявил о себе как о мощном спортивном центре. Мировой рекорд Сергея Бубки и его турнир «Звезды Шеста», олимпийское золото Лилии Подкопаевой, яркие победы легкоатлетки Ольги Саладухи, успехи хоккейного «Донбасса» и баскетбольного «Донецка» — все это формировало положительный имидж.

"Донбасс Арена". Фото: FC Шахтер

Апогеем стала победа ФК «Шахтер» в Кубке УЕФА 2009 года — первый еврокубковый трофей в истории независимой Украины. Ультрасовременная «Донбасс Арена», открытая в 2009 году под выступление Бейонсе, которая позже принимала концерт Рианны, стала символом амбиций и гордости. Выступления «Шахтера» в Лиге Чемпионов на этой арене давали дончанам ощущение причастности к великому европейскому футболу.

Бейонсе на "Донбасс Арене". Фото: Сергей Ваганов

Культурная жизнь также не стояла на месте. Наряду с известным оперным театром, принимавшим международный фестиваль «Звезды мирового балета», развивалась и современная сцена. Арт-клубы, как «Ливерпуль», принимали топ-группы украинской сцены: «Скрябина», «Бумбокс», «ДахаБраха», «Тартак». Писатель Сергей Жадан собирал полные залы.



Уникальным центром стал фонд «Изоляция» на территории бывшего завода — пространство для выставок, перформансов, лекций, которое привлекало художников со всей страны. «"Изоляция" в начале своего создания стала настолько популярной, что организаторы даже ввели бесплатный транспорт для посетителей на некоторые акции. Поток людей измерялся тысячами. Поэтому говорить о том, что город был какой-то упадочный — это абсолютно не соответствует действительности», — отмечает Екатерина Жемчужникова.

Культурный ивенты в платформе культурных инициатив "Изоляция". Фото: "Изоляция"

Несмотря на распространенные стереотипы, украинская идентичность присутствовала в Донецке. Ярким свидетельством этого стал факт, что еще в 2007 году в городе развернули гигантский государственный флаг, который долгое время был самым большим флагом Украины (30 на 45 метров). Этот флаг, занесенный в Книгу рекордов Украины, был сшит вдовой донецкого шахтера, пенсионеркой Марией Белятковой и создан по инициативе Союза творческой молодежи Донбасса.



Протесты чернобыльцев, Донецкий Евромайдан и митинги за единую Украину ярко продемонстрировали наличие значительной части общества с проевропейскими взглядами и чувством собственного достоинства. Дончане выходили на улицы, отстаивая свои убеждения и стремление к европейскому будущему Украины, что разрушало стереотипное представление о единодушной поддержке пророссийского курса в регионе и свидетельствовало о глубоком укоренении демократических ценностей среди местного населения.

Евро 2012 и теневая сторона развития

Самым ярким свидетельством модернизации, но одновременно и обнажением проблем региона, стала подготовка к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. С одной стороны, город получил инфраструктуру мирового уровня: новый аэропорт имени Прокофьева (стоимостью почти 7 млрд грн), ультрасовременную «Донбасс Арену», реконструированные дороги, вокзалы, скоростной Hyundai до Киева.

Донецкий аэропорт "до" начала российской агрессии на Донбассе. Фото: telegram donetch



С другой стороны, еще в 2012-2013 годах звучала обоснованная критика относительно «гигантомании» и непрозрачности расходов, связанных с подготовкой. Новые терминалы аэропорта и железнодорожного вокзала, построенные под эгидой тогдашней власти Партии регионов, часто выглядели чрезмерно большими для реальных потребностей города, а некоторые их части так и не заработали полноценно после турнира. Снос удобного Путиловского автовокзала стал символом сомнительных приоритетов.



Оппоненты указывали, что миллиарды, потраченные на «одиозные» объекты, можно было направить на острые социальные нужды — детсады, школы, медицину. Эта критика отражала более глубокие проблемы олигархической системы, коррупционных рисков и влияния «кланов», унаследованных с 90-х, которые особенно проявились во время масштабных государственных инвестиций.



Однако, несмотря на опасения, чемпионат прошел успешно. Тысячи иностранных болельщиков увидели современный, гостеприимный европейский город. Донецк почувствовал себя частью большого континентального праздника. Екатерина Жемчужникова сравнивает атмосферу Евро 2012 в Донецке с «бразильским карнавалом» — праздником жизни, который объединил людей независимо от языка или культурных различий.

"Донбасс Арена". Фото: FC Шахтер



«Я помню Евро как настоящий праздник. Это было что-то глобальное — вроде бразильского карнавала. Люди выходили на улицы, общались, даже не зная английского. Несмотря на языковые барьеры, как-то находили способ объясниться — на жестах, на эмоциях. Это было невероятно, потому что позволяло увидеть, как живут другие, почувствовать пространство друг друга, понять, чем мы отличаемся — и, что важнее, чем мы похожи. Мы все разные, живем в разных странах, но остаемся людьми», — говорит Екатерина и также вспоминает спонтанное волонтерское движение, когда местные жители бесплатно принимали болельщиков, водили на экскурсии, помогали с переводом и искренне пытались показать город с лучшей стороны.



Жемчужникова вспоминает, как Евро изменило восприятие города: «Считается, что Донецк — индустриальный, "серый", постсоветский город. Но именно Евро 2012 показало, что это совсем не так. Донецк тогда был ярким, живым и открытым». Многие эксперты отмечали высокий уровень его проведения. В частности, качество инфраструктуры, например, состояние газона на «Донбасс Арене». Сильный ливень во время матча группового этапа между Францией и Украиной не помешал продолжить футболистам игру уже через 15 минут после его пика. Газон донецкого стадиона, как признавали специалисты, не уступал лучшим аренам мира.



Таким образом, критика касалась неэффективности, коррупционных рисков и приоритетов власти, связанной с местными кланами, а не факта модернизации. Инфраструктура была создана и служила городу до 2014 года. Проблемы Донецка были типичными для олигархической системы тогдашней Украины, но они существовали параллельно с модернизацией, а не вместо нее.

Будущее, которое не наступило

Динамика развития Донецка до 2014 года определялась не только уже реализованными проектами, но и амбициозными планами на будущее, которые свидетельствовали об уверенности города в своем потенциале и стремлении к дальнейшей модернизации. К сожалению, российская агрессия превратила эти мечты в призраки незавершенных строек и вечных проектов на бумаге.

«Кальмиус Арена» — хоккейные амбиции. Одним из самых масштабных проектов, стартовавших незадолго до войны, было строительство новой многофункциональной ледовой арены «Кальмиус Арена». Ее начали возводить в 2013 году, планируя завершить к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года, который должен был принимать Донецк. Арена должна была стать домашней площадкой для успешного хоккейного клуба «Донбасс», позволив ему полноценно конкурировать на самом высоком уровне и принимать международные соревнования. Это был символ спортивных амбиций города, выходивших далеко за пределы футбола. Война остановила строительство на начальном этапе. Проект "Кальмиус Арены" в Донецке. Иллюстрация с сайта ХК "Донбасс"

Международная Григорьевская школа — инвестиции в образование. Показателен проект Международной Григорьевской школы (International Grigoriev School) — современного образовательного учреждения, построенного за частные средства с расчетом на международные образовательные программы. Весной 2014 года школа была фактически достроена и готовилась принять первых учеников 1 сентября. Этот проект свидетельствовал о появлении в городе запроса на качественное образование западного образца и готовности инвестировать в человеческий капитал. Война не дала ей открыть свои двери, а ее территория со временем заросла сорняками. Проект Международной Григорьевской школы

Современное жилье. Активно развивался и рынок жилой недвижимости премиум-класса. Началось строительство таких амбициозных жилых комплексов, как «Герц-Парк» и «Квартал Люксембург». Эти проекты должны были не только удовлетворить спрос на качественное жилье, но и изменить архитектурный облик города, в частности его центральной части и набережной реки Кальмиус, сделав его более современным и футуристическим.





Вечные проекты — музей, ЦУМ и метро. Кроме новых строек, существовали и планы по модернизации уже существующих знаковых объектов и реализации давних мечтаний. Обсуждалась реконструкция Центрального универмага — одной из архитектурных доминант центра города. Оставались в планах проекты строительства нового, современного Художественного музея. И, конечно, донецкое метро — многострадальный замысел, о котором говорили десятилетиями еще с советских времен, но который так и не сдвинулся с мертвой точки из-за нехватки финансирования и сложных геологических условий. До войны еще теплилась надежда на его реализацию, возможно, в виде наземного или легкого метро.

Наличие этих амбициозных планов является еще одним ярким свидетельством вектора развития, которым двигался город. Но война 2014 года стала жестоким обрывом этих замыслов, превратив потенциальные точки роста в символы упущенных возможностей и недостроенные руины.

Искаженная память

Донецк образца 2014 года был городом контрастов, сложных вызовов, но главное – городом динамичного развития и европейских амбиций. Аэропорт, стадион, мировые звезды спорта и музыки, современный бизнес, уникальные культурные центры — все это реальность, опровергающая пропагандистский миф о «депрессивном», «упадочном» регионе, который якобы стремился только «вернуться в Россию».



Сводить все к криминалу и коррупции также означает игнорировать реальный прогресс и играть на руку тем, кто стремится стереть память об украинском Донецке. Это был неотъемлемый центр Украины, который, преодолевая наследие прошлого, двигался вперед.

Парк на фоне террикона. Фото: Валерий Дед

Российская агрессия 2014 года оборвала это движение. Его символом стал разрушенный Донецкий аэропорт, который 242 дня героически защищали украинские «киборги», и превращение арт-центра «Изоляция» в страшный застенок боевиков «ДНР». Оккупация принесла не «спасение», а разрушение, обособление, бесправие и экономическую стагнацию. Контраст между выступлением Бейонсе на сияющей «Донбасс Арене» и «гуманитарными конвоями», комендантским часом, парадами старой советской техники и обещаниями «восстановления» как символами «русского мира» – красноречив. Он не «спас» Донецк от упадка, он сам принес гибель и разрушение туда, где, несмотря на все проблемы, была жизнь, развитие и планы на будущее.



Память о настоящем, украинском Донецке до 2014 года — со всеми его успехами и проблемами — это не только ностальгия. Это доказательство преступления агрессии, опровержение лжи и аргумент в пользу будущего освобождения и возрождения города.