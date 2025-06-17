Пустые краны, дыры в трубах и «реки» на улицах: куда ушла вода из оккупированных городов Донетчины

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На оккупированной территории Донецкой области заканчивается вода. Водохранилища, питающие Донецкую агломерацию, были в плачевном, истощенном состоянии еще весной этого года. К лету ситуация только усугубилась.

Без воды: как обмеление рек и водохранилищ влияет на жизнь жителей оккупированной Донетчины

Водохранилище в поселке Нижняя Крынка обмелело. По данным местных СМИ, уровень воды в реке снизился на 15–20 метров, обнажив дно и оставив на берегу мертвую рыбу. В некоторых местах вода ушла более чем на 25 метров, обнажив старые участки берега и оставив рыбацкие лодки на мели. Местные жители отмечают, что ранее река была полноводной и служила местом отдыха и рыболовства, а теперь ситуация изменилась до критического состояния.

Нижняя Крынка — это поселок Макеевской городской громады Донецкой области, а река Крынка — это правый приток Миуса. Образуется слиянием рек Садки и Булавин юго-западнее Енакиево. По территории Украины протекает в пределах оккупированных Шахтёрского и Амвросиевского районов Донецкой области, а также по территории Матвеево-Курганского района Ростовской области России.

Водоем в Нижней Крынке был одним из ключевых резервуаров для Донецка и прилегающих территорий. Река Гедра, которая питала регион, обмелела. Но вода из нее продолжает качаться — в никуда. Насосы работают, но вода не поступает в краны, а напрямую орошает степь.

«Вот наша новая Гедра. Красавица. На Гедре вот туда ниже на плотине стоят насосы, качают воду. Качают воду неизвестно куда. Люди в Донецке сидят без воды. Где там, Ясиноватая, Горловка — делались, ставили эти насосы для того, чтобы люди получали эту воду. А эта вода — вот она», — говорит жительница оккупированного Харцызска, снимая на видео водный поток посреди поля.

Еще в марте женщина пыталась привлечь внимание местных так называемых «властей» к проблеме. Результатом стало в том числе обмелевшее водохранилище.

Местные коммунальщики пояснили, что причиной таких порывов является «дырявый» водовод, вот только место порыва найти не так просто.

«Это вот здесь дачное общество “Газовщик”, дачное общество “Шахтостроитель”. По этой дороге люди ездили на дачи. Сейчас в данный момент вот такая красота. Самое страшное, что речка мельчает, вода к людям не доходит. Она просто размывает, вымывает горы, Зуй-гору и все остальное. Хотя здесь заповедная зона. Скажите, хозяева, кто, где?», — возмущалась женщина на видео (отрывок можно посмотреть в сюжете ниже).

Ключевое в этом возмущении даже не то, что вода более полугода затапливала села под Харцызском. Гораздо больше возмущенных комментариев «власть ДНР» получила как раз от жителей таких городов как Макеевка, Донецк, Ясиноватая, которые уже забыли, что такое стабильное, бесперебойное водоснабжение.

Донецкая область — маловодный регион, где единственной крупной рекой является Северский Донец. Чтобы обеспечить водоснабжение, здесь была построена разветвлённая сеть водохранилищ и система транспортировки воды в населённые пункты.

Для функционирования большой сети водохранилищ по всей Донецкой области требуются значительные объёмы электроэнергии, в том числе для работы многочисленных насосных станций. И отсутствие обстрелов — это даже не «программа максимум». Однако из-за боевых действий, развязанных Россией, многие из этих станций оказались повреждёнными и выведенными из строя. В результате прекращена перекачка воды и наполнение водохранилищ.

Так, например, Второй Донецкий водопровод, обеспечивает северную часть Донецкой области (находится под регулярными обстрелами российской армии). Водопровод получает воду из канала Северский Донец — Донбасс. Этот канал является основным источником пресной воды для востока Украины, включая Донецкую область. Он соединяет реку Северский Донец с бассейном реки Кальмиус, обеспечивая водоснабжение для крупных городов региона. Но оккупированные города не получают воду из канала после того как в 2022 году Россия полномасштабно вторглась в Украину. В ходе боев была обесточена насосная станция 3-го подъёма, что привело к остановке подачи воды по каналу.

«Система водохранилищ для того и создавалась, чтобы накапливать, когда все же воды больше там весной, например, как ни как, все равно больше. Но, не было, во-первых, в чем накапливать, потому что часть водохранилищ, часть плотин разрушена. А во-вторых, потому, что не работает система, которая объединяла эти водохранилища и подавала воду», — пояснил ситуацию эколог Олег Листопад.

А так выглядит Енакиевское море — искусственное водохранилище, расположенное на реке Садки в оккупированном Енакиево.

Оно было создано в 1965 году для технических нужд металлургического завода и в мирные времена имело объём около 7 млн м³. В народе его часто называют «Енакиевским морем» из-за его размеров и внешнего вида. Вскоре «море» может исчезнуть. Оно тоже обмелело.

«Это не мы, это до нас»

Оккупационные власти «ДНР» в целом объясняют обмеление водоемов и рек сезонными факторами, такими как малоснежная зима и недостаток осадков. Однако местные жители высказывают сомнения в этой версии, указывая на возможный неконтролируемый забор воды для орошения сельскохозяйственных угодий и использование воды из реки для компенсации дефицита питьевой воды в регионе.

«Мы все прекрасно понимаем, какая была зима. Снега практически не было. Весна была практически сухой, дождей не было. А основная масса наших речек и водохранилищ, прежде всего, пополняются за счёт естественных осадков», — заявил так называемый «министр природных ресурсов и экологии ДНР» Алексей Шебалков.

Сейчас все зависит от того, насколько жарким будет лето и будут ли обильными дожди. Практически все резервные водохранилища — на мели, остались остатки, которые нежелательно использовать для водоснабжения, ведь в них много ила.

Еще одной проблемой в «ДНР» считают загрязненность водных источников на Донбассе. Виноваты, как и в случае с коммунальными проблемами, «предшественники» из числа украинской власти. Правда, «чиновники ДНР», забыли, что пришли на место плохих украинских управленцев более 10 лет назад.

Ранее в Росводресурсах сообщили о планах расчистить около 220 км рек на захваченных территориях. Чистить обещают до 2030 года, а деньги на это брать из российского федерального бюджета.

«Мэра» Мариуполя уволили за нулевой результат?

Старокрымское или Кальчикское водохранилище в Донецкой области тоже критически обмелело, хотя еще четыре года назад было довольно полноводным. Оно питает оккупированный Мариуполь. С 2022 года территория, на которой находится этот водный объект, оккупирована Россией. С каждым месяцем Старокрымское водохранилище становилось менее полноводным. А с августа 2024 года уровень воды упал более чем на 10 метров.

К лету 2025 года Мариуполь предсказуемо остался без питьевой воды в кранах. Уже несколько месяцев город живет с почасовым графиком подачи воды.

Решение этой проблемы, пожалуй, стало первым громким обещанием нового главы оккупационной администрации Мариуполя Антона Кольцова.

«Водоем, снабжающий водой Мариуполь, обмелел практически на 70%. Вопрос стабильного водоснабжения округа решаем совместно с федеральным и региональным центрами. Новый водовод обеспечит потребности мариупольцев на 100%. В перспективе также проведем капитальный ремонт плотины и фильтровально-насосной станции. Обновим необходимое техоборудование», — заявил новый «мэр».

А что же его «предшественник» Олег Моргун? Он просидел в кресле главы оккупационной администрации 2,5 года, но проблема не решена.

Ситуация с водными ресурсами на оккупированных территориях Донецкой области продолжает ухудшаться, ставя под угрозу не только экосистему региона, но и повседневную жизнь местных жителей. Обмеление водоемов и рек, а также разрушение инфраструктуры водоснабжения создают кризис, который невозможно решить без комплексного подхода и вмешательства. Проблема, которая казалась сезонной, приобрела системный характер. Так что оккупационным властям становится все сложнее находить оправдания своей халатности, а порой даже откровенному вредительству.