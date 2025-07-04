«В армию нужно привлекать тех, кто готов не умирать, а убивать за Украину», — здравый пессимизм мариупольского бизнесмена, который воюет в ВСУ

В ВСУ служат кардинально разные люди. Совсем молодые парни и мужчины постарше. Опытные воины и юнцы. У кого-то был контракт, кого-то мобилизовали. И есть такие, как Александр Костюченко. Эвакуировавшись из Мариуполя, мужчина пошел в армию в 2022 году.

Не коренной мариуполец

Александр Костюченко родился в 1968-ом году. После свадьбы в 2006 году переехал в Мариуполь из Белой Церкви и искренне полюбил этот город. Здесь в 2009 году основал компанию по изготовлению рекламной и сувенирной продукции КрабOFF, которая успешно работала в Приморском районе, а сам проживал в Кальмиусском.

Компания Александра изготавливала сувенирную продукцию в Мариуполе. Фото из личного архива Александра Костюченко

«До 2014-ого года я не мог себе представить, что в Украине столько украинцев, которые будут против единства. Крым, Донбасс жил спокойно в составе одной большой страны и все были мирно настроены к друг-другу», — говорит Александр.

Однако насаждаемые Россией сепаратистские настроения сделали свое дело. На начавшийся беспредел на Востоке Украины Александр и его друзья не могли смотреть спокойно и стали активно высказывать свою позицию.

«Накипело! Я вышел на мирный митинг в августе 2014-году на площадь Свободы, когда была угроза захвата Мариуполя. Встретил там много своих знакомых и познакомился с еще большим количеством замечательных людей, которые были решительно настроены», — вспоминает мужчина. Проукраинский митинг в Мариуполе в августе 2014 года. Фото из личного архива Александра Костюченко

Тогда его компания изготовила плакат с надписью «Хутин — пуй тебе, а не Мариуполь», что очень понравилось всем присутствующим. Александр рассказывает, что так начался период его волонтерства и активной общественной деятельности. Тогда он познакомился с пресс-офицером «Сектора М», который пригласил его на тренировку в заброшенном аэропорту.

«Там я пострелял из автомата впервые с 1988 года, когда проходил срочную службу», — рассказывает Александр.

Среди знакомых активистов он услышал запрос, что в городе мало сувенирной продукции и поэтому стал ориентироваться на ее изготовление. Стали изготовляться кружки и футболки с простым, но емким лозунгом: «Мариуполь – это Украина!». Позже волонтерское сообщество успешно реализовало инициативу наград для погибших и живых защитников столицы Приазовья с надписью: «Вистояли — перемогли». Первой из них был посмертно награжден мариуполец Андрей Назаренко.

На митинге с выразительным плакатом: Хутин - пуй тебе, а не Мариуполь! Фото из личного архива Александра Костюченко

Последний мирный митинг

Дочь Александра Костюченко в 2021-м году поступила в Одесский университет, однако из-за карантина находилась дома на дистанционном обучении. 19 февраля 2022 года карантин закончился и Александр с женой отвозил студентку на авто в университет.

«21 февраля мы ехали назад в Мариуполь. Меня удивило, что по дороге нигде не было наших войск, хотя обстановка уже была напряженная. Никакого даже намека на оборону. Мы начали слушать речь Путина, а жена попросила выключить, потому ее тошнит от его голоса», — рассказывает мужчина.

По приезду Александр пришел на патриотический митинг около Драмтеатра, который, к сожалению, был последним. Утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение.

«Мы стали слышать взрывы со всех сторон. Я понял, что вот началась настоящая война и это реальность. Дочь была в Одессе, которую тоже обстреливают. Я переживал за нее и сказал ехать в Николаевскую область», — рассказывает мужчина.

Сам же он пошел в «Халабуду» (до полномасштабной войны это было креативное пространство, где проходили различные ивенты и обучения), где собирался проукраинский актив города и приезжали военные. Александр говорит, что заправил машину и взял лишь ящик минеральной воды. Позже он узнал, что военным нужен синий скотч и отдал им все, что было синего цвета в типографии.

«Морские пехотинцы сказали, что-то типо того: «Мы тут быстренько повоюем, а вы уезжайте на время». Поэтому я взял ноутбук, жену и кошку и выехали мы в Запорожье, а потом в Николаевскую область», — говорит Александр.

Под защитой ВСУ

Однако роль пассивного переселенца не устраивала Александра Костюченко. 28 февраля 2022 года он отправился в военкомат и настаивал на добровольной мобилизации.

«Когда мне выдали автомат и униформу и почувствовал себя спокойным и защищенным. "Я под защитой ВСУ", — так я отвечал на вопросы знакомых о моих делах и настроении», — рассказывает Александр.

На позициях. Фото из личного архива Александра Костюченко

Изначально в его обязанности входила охрана и доставка авиационного вооружения на пункты назначения.

«16 марта 2022 года я впервые увидел, как наши самолеты готовятся на боевой вылет. Это убавило мой негатив. Я осознал мощь нашего оружия и понял, то есть чем воевать», — говорит мужчина.

Свои навыки и связи из гражданской жизни Александр Костюченко стал активно применять в армии. Как результат — друзья из партии «Сила Людей» активно помогали его подразделению типографией и медикаментами, а сам Александр выпустил «боевой листок» бригады. Позже он стал начальником клуба и отвечал за культурный досуг бойцов, а потом судьба сделала новый резкий поворот. Александра перевели в мобильную огневую бригаду, которая через день выезжала ликвидировать российские «Шахеды».

«Было несколько нападений на нашу часть. Тогда “Шахеды” низко летали…. Во время полной атаки я меня пропала кошка-британка. Мне ее отдали взрослой уже в добные руки и она долго привыкала. Был прилет, начались детонации. Кошка испугалась и убежала», — рассказывает военнослужащий.

С пушистым другом. Фото из личного архива Александра Костюченко

Но и тут в жизни Александра не было постоянства. С прошлой осени его перевели в пехоту. После обучения на Западе Украины он попал в 5 отдельную мотопехотную бригаду и выполняет соответствующие боевые задачи по сей день.

«Возраст и здоровье уже не для передовой. Поэтому я деловод в нашей роте. Армия, к сожалению, остается отчасти «бумажной» поэтому эту работу тоже надо делать. Много специфических рапортов, таких как, например, по списанию оружия», — рассказывает о своей деятельности Александр Костюченко.

К тому же, он продолжает задействовать свои волонтерские связи, потому что государство в состоянии покрыть далеко не все потребности бойцов. Александр Костюченко до полномасштабного вторжения России занимался также эко активизмом и был в жесткой оппозиции к руководству «Метинвеста».

«Сейчас Ринат Ахметов полезен для страны. Вот и хорошо», — сдержанно комментирует он.

Здравый пессимизм

Александр Костюченко говорит, что в 2022 году имел довольно грустные прогнозы, но теперь они не настолько мрачны.

«РФ быстро захватывала наши земли. Продвигалась вглубь страны. Линия фронта была очень растянута и у нас просто не хватало населения, удерживать все рубежи. Однако мы выстояли и уже деоккупировали часть территорий», — говорит мужчина.

Он отмечает, что у него есть флаг с названиями украинских городов, которые находятся под контролем врага. Там есть и ставший ему таким родным Мариуполь. Это дополнительный стимул не останавливаться и воевать дальше. Мужчина говорит, что ему спокойнее это делать, потому что жена и дочь проживают в Германии и не страдают от обстрелов.

«Все равно я остаюсь здравым пессимистом. Я понимаю, что у нас много проблем. Первая — мы не были готовы к конфликту такого масштаба, а вторая — у РФ много ракет и их не становиться меньше», — делится своими мыслями военнослужащий.

Также Александр Костюченко говорит о технологических особенностях современной войны и новых требованиях к личному составу.

«Да, армия РФ продвигается. Мы теряем территории. Но они даются им огромной ценой, вы уж поверьте на этих километрах враг оставляет массу жизней и техники», — говорит Александр.

Его жизненная позиция как солдата и гражданина теперь проста: «Победить оккупанта».

«Нужно уничтожить как можно больше живой силы. А для этого в армию нужно привлекать тех, кто готов не умирать, а убивать за Украину. Такая наша цель», — уверен Александр.

Отвечая на вопрос, верит ли он когда-то, что вернется в Мариуполь, мужчина говорит, что это слишком долговременные планы.