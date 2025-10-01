Тысячи людей живут в прифронтовых селах под Запорожьем: как устроен их быт — репортаж

Жители Беленького и Червоноднепровки: борьба за выживание под огнём и без воды

Село Беленькое расположено на правом берегу бывшего Каховского водохранилища. До полномасштабной войны в нем проживало около 5 тысяч человек. Российская армия постоянно обстреливает громаду с оккупированных территорий, расположенных напротив (за водохранилищем) — Васильевки и Днепрорудного. Между ними и Беленьким — около 20 км.

Тем не менее, как в самом Беленьком, так и селах рядом, остаются тысячи людей, в том числе и семьи с детьми.

За три с половиной года полномасштабной войны России против Украины Беленьковскую громаду Запорожской области покинула часть населения. Впрочем, как говорят в местной сельраде, часть людей выехала ещё в начале полномасштабного вторжения. Прямо сейчас под постоянными обстрелами россиян, остаются тысячи местных жителей, в том числе и семьи с детьми.



У Алины с Валерием трое несовершеннолетних детей. С начала полномасштабного вторжения семья остается в родном Беленьком. Их дом не раз был повреждён взрывной волной и осколками.



С начала полномасштабного вторжения российские войска продолжают обстреливать поселки Запорожской области, не щадя мирных жителей. Семьи остаются в своих домах, несмотря на постоянную угрозу жизни и разрушение их имущества.



«Шифер поднялся, окон нет. Постельное все выбросили, потому что стекла повсюду», — рассказывает Алина.

Она объясняет, что даже попытки навести порядок в доме были тщетными из-за множества стекол, которые до сих пор остаются внутри.

Валерий часто находит обломки вражеских боеприпасов на улице.

«Часть, да, беспилотника типа «Молния». Здесь была ТМ-3, ее уже забрали. Это всё на территории нашего поселка», — говорит он.

Подобные находки крайне опасны, особенно для детей. Валерий делится, как однажды они нашли снаряд, который уже сработал, а рядом было множество маленьких ямок, свидетельствующих о попаданиях.

Валерий уверен, что российские военные целенаправленно атакуют мирное население.

«Дрон точно видит цель, ошибки быть не может», — подчеркивает он, вспоминая недавний случай, когда российский дрон сбросил боеприпас рядом с рыбаками, ранив двоих.

Татьяна, жительница соседней улицы, также пережила не один обстрел.

«Окна все вылетели, крыша течет, но спасибо волонтерам, они помогают», — говорит она.

В доме Татьяны разрушены рамы, а крыша, после нескольких прилетов, начала пропускать дождь. Ситуация с водоснабжением также стала критической после подрыва Каховской ГЭС, из-за чего централизованное водоснабжение прекратилось. Татьяна и другие жители пользуются собственными скважинами, но и в них часто пропадает вода.

«У соседки в колодце вода пропала, у меня тоже. Приходится углублять скважины», — рассказывает Татьяна.

Местные власти доставляют воду дважды в неделю, но этого недостаточно. Проблема с водоснабжением особенно остро стоит в Червоноднепровке, где жители, несмотря на обстрелы, продолжают жить и вести хозяйство.

Василий и Ольга из Червоноднепровки не только не покинули родное село, но и продолжают работать в теплицах.

«У нас нет электричества из-за обстрелов, но мы поддерживаем наш бизнес с помощью генераторов», — рассказывает Василий. Вода для их хозяйства подается с помощью бензинового насоса, но этого хватает не всем.

«Приглашаем соседей, которые не могут достать воду, прийти и взять нашу», — добавляет он.

Несмотря на тяжелые условия, жители Беленьковской громады не собираются уезжать. «Уезжать нам некуда, и смысла не вижу. Везде опасно», — говорит Ольга.

В селе осталось всего 45 человек, большинство из которых — пенсионеры, но все настроены на выживание.

С начала войны российская армия регулярно обстреливает все девять сел Беленьковской громады. После подрыва Каховской ГЭС обстрелы стали еще более интенсивными. Жители продолжают бороться за свою жизнь и будущее, несмотря на разрушения и угрозы.