Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Тисячі людей живуть у прифронтових селах під Запоріжжям: як влаштоване їхнє життя — репортаж

01 жовтня 2025, 19:00

Тисячі людей живуть у прифронтових селах під Запоріжжям: як влаштоване їхнє життя — репортаж

Тисячі людей живуть у прифронтових селах під Запоріжжям: як влаштоване їхнє життя — репортаж

Село Біленьке розташоване на правому березі колишнього Каховського водосховища. До початку повномасштабної війни тут проживало близько 5 тисяч осіб. Російська армія постійно обстрілює громаду з окупованих територій, що знаходяться навпроти (за водосховищем) — Василівки та Дніпрорудного. Між ними та Біленьким — близько 20 км.

Попри це, у самому Біленькому та навколишніх селах залишаються тисячі людей, в тому числі й родини з дітьми.

Жителі Біленького та Червонодніпровки: боротьба за виживання під обстрілами та без води

За три з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України Біленьківську громаду Запорізької області покинула частина населення. Однак, як повідомляють у місцевій сільраді, частина людей виїхала ще на самому початку війни. Зараз під постійними обстрілами росіян залишається тисячі місцевих жителів, в тому числі й родини з дітьми.

Аліна та Валерій мають троє неповнолітніх дітей. З початку повномасштабного вторгнення родина залишається в рідному Біленькому. Їхній будинок не раз був пошкоджений вибуховою хвилею та осколками.

З початку вторгнення російські війська продовжують обстрілювати села Запорізької області, не щадячи мирних жителів. Родини залишаються у своїх домах, попри постійну загрозу для життя та руйнування їхнього майна.

Аліна і Валерій живуть у рідному Біленькому з трьома неповнолітніми дітьми. Їхній будинок не раз зазнавав руйнувань.

«Шифер піднявся, вікон немає. Постільне все викинули, бо скло всюди», — розповідає Аліна.

Вона пояснює, що навіть спроби навести порядок у будинку були марними через безліч скла, яке досі залишалося всередині.

Валерій часто знаходить уламки ворожих боєприпасів на вулиці.

«Частина, так, безпілотника типу «Молнія». Тут була ТМ-3, її вже забрали. Це все на території нашого селища», — каже він.

Подібні знахідки надзвичайно небезпечні, особливо для дітей. Валерій ділиться, як одного разу вони знайшли снаряд, який вже спрацював, а поруч було багато маленьких ямок, що свідчили про попадання.

Валерій переконаний, що російські військові цілеспрямовано атакують мирне населення.

«Дрон точно бачить ціль, помилок бути не може», — підкреслює він, згадуючи нещодавній випадок, коли російський дрон скинув боєприпас поряд з рибалками, поранивши двох.

Тетяна, жителька сусідньої вулиці, також пережила не один обстріл.

«Вікна всі вибили, дах протікає, але спасибі волонтерам, вони допомагають», — каже вона.

У будинку Тетяни зруйновані рами, а дах після кількох прилетів почав пропускати дощ. Ситуація з водопостачанням також стала критичною після підриву Каховської ГЕС, через що централізоване водопостачання припинилося. Тетяна та інші жителі користуються власними свердловинами, але і в них часто зникає вода.

«У сусідки в колодязі вода пропала, у мене теж. Доводиться поглиблювати свердловини», — розповідає Тетяна.

Місцеві влади доставляють воду двічі на тиждень, але цього недостатньо. Проблема з водопостачанням особливо гостро стоїть у Червонодніпровці, де жителі, попри обстріли, продовжують жити та вести господарство.

Василь та Ольга з Червонодніпровки не лише не покинули рідне село, але й продовжують працювати в теплицях.

«У нас немає електрики через обстріли, але ми підтримуємо наш бізнес за допомогою генераторів», — розповідає Василь.

Вода для їхнього господарства подається за допомогою бензинової помпи, але цього вистачає не всім.

«Запрошуємо сусідів, які не можуть дістати воду, прийти і взяти нашу», — додає він.

Попри важкі умови, жителі Біленьківської громади не збираються виїжджати.

«Їхати нам нікуди, і сенсу не бачу. Всі зараз у небезпеці», — говорить Ольга.

У селі залишилось лише 45 осіб, більшість з яких — пенсіонери, але всі налаштовані на виживання.

З початку війни російська армія регулярно обстрілює всі дев'ять сіл Беленьківської громади. Після підриву Каховської ГЕС обстріли стали ще більш інтенсивними. Жителі продовжують боротися за своє життя та майбутнє, попри руйнування та загрози.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Біленьке

Інші публікації

@novosti.dn.ua

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
усі новини
21:45
Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
21:02
Сім'ї військовополонених 1-го Донецького прикордонного загону зустрілися із представниками Координаційного штабу
20:22
Парламент Європи заснував щорічну церемонію на честь Вікторії Рощиної
19:25
Розширення сірої зони під Ямполем: обстановка у лісах «Святих гір»
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
18:14
Глава Донецької ОВА відзначив героїзм захисників Донбасу нагородами та подяками
17:17
Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти
17:12
Вадим Філашкін нагородив журналіста Report та Baku TV почесним знаком «Донецька область»
17:08
ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
16:51
Зеленський присвоїв звання Герой України краматорському активісту Степану Чубенку, якого бойовики вбили у 16-річному віці
16:50
Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
16:29
Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти — The Guardian
16:06
Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області
15:54
У низці міст Луганщини проблеми з водопостачанням
15:51
Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області
15:40
За рахунок активів РФ Україна отримала 4 мільярди євро
15:22
Бої за Куп'янськ: росіяни прорвалися в центр міста
15:18
Краматорськ вдень знову потрапив під обстріл
15:10
У вересні майже вдвічі впали темпи російської окупації української території – DeepState
усі новини
ВІДЕО
Бої на Донецькому та Запорізькому напрямках. Скріншот Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
01 жовтня, 21:45
Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти
01 жовтня, 17:17
Знищена російська бронетехніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
01 жовтня, 17:08
Військові розгромили зміцнення армії РФ. Фото: скриншот з відео Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів
01 жовтня, 16:50
Залізничний ешелон із цистернами палива. Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області
01 жовтня, 16:06
Стела на в'їзді у Донецьку область. Фото: кадр із відео Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області
01 жовтня, 15:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір