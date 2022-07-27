ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту в Херсоні

Удари по Антонівському мосту у Херсоні були філігранні. Про це повідомила речниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.



Вона наголосила, що українська армія тримає під вогневим контролем важливі логістичні та транспортні шляхи, які мають критичне значення для окупантів. За словами Наталії Гуменюк, ЗСУ цінують все, що є в нашій країні, тому «не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога».

Також Гуменюк заявила, що робота української артилерії педантична та ювелірна, і вона більше спрямована на деморалізацію російської армії.

Раніше призначений окупантами "заступник голови ВДА" Херсонської області Кирило Стремоусов сказав, що Антонівський міст через Дніпро в окупованому Херсоні отримав пошкодження сьогодні, 27 липня, вночі, він перекритий.