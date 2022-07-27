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За сутки российские войска разрушили 23 жилых дома в Донецкой области

27 июля 2022, 10:31

За сутки российские войска разрушили 23 жилых дома в Донецкой области

За сутки российские войска разрушили 23 жилых дома в Донецкой области, есть погибшие и раненые гражданские жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что оккупанты ударили по 10 населенным пунктам региона – городам Авдеевка, Бахмут, Соледар, Северск, пгт Острое, Билбасовка, Северное, селах Веселое, Опытное, Первомайское.

Разрушены и повреждены российкой армией 32 гражданских объекта в Донецкой области за сутки: 23 дома, из них 5 многоквартирных, предприятие по добыче соли, гаражи, легковые и грузовые авто.

Правоохранители сообщили, что оккупанты применили для обстрелов территории региона зенитно-ракетный комплекс «С-300», РСЗО «Град», артиллерию.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ остановили шесть штурмов российских войск в регионе, оккупанты вынуждены были отойти в том числе и в районе Верхнекаменского.

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