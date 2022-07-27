За добу російські війська зруйнували 23 житлові будинки на Донеччині

27 липня 2022, 10:31

За добу російські війська зруйнували 23 житлові будинки на Донеччині

За добу російські війська зруйнували 23 житлові будинки на Донеччині, є загиблі та поранені цивільні жителі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Зазначається, що окупанти вдарили по 10 населених пунктах регіону – містах Авдіївка, Бахмут, Соледар, Сіверськ, смт Гостро, Білбасівка, Північне, селах Веселе, Досвідчене, Першотравневе.

Зруйновано та пошкоджено російською армією 32 цивільні об'єкти в Донецькій області за добу: 23 будинки, з них 5 багатоквартирних, підприємство з видобутку солі, гаражі, легкові та вантажні авто.

Правоохоронці повідомили, що окупанти застосували для обстрілів території регіону зенітно-ракетний комплекс "С-300", РСЗВ "Град", артилерію.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ зупинили шість штурмів російських військ у регіоні, окупанти змушені були відійти, зокрема, і в районі Верхньокам'янського.

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