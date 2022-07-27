Армія РФ завдала ракетних ударів по Донеччині, у Бахмуті під обстріл потрапив готель

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: ОВА

Сьогодні вранці російські війська завдали трьох ракетних ударів по Торецьку та одного по Авдіївці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У Торецьку ракети влучили у приватний сектор та гаражі — обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, окрім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, влучивши до центру міста та АКХЗ — наслідки ще встановлюємо. У Бахмуті росіяни влучили у готель. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція», — зазначив Кириленко.



За його словами, у Курахівській громаді під обстрілами Курахове, Гірник, Курахівка та Гостре. У Мар'їнській громаді продовжуються інтенсивні обстріли Красногорівки.



«В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі та вранці: найбільше на околицях Пісок. З ранку російські снаряди прилетіли до району Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки. Під вогнем — Яблунівка Іллінівської громади. Пошкоджено три будинки, без жертв», — поінформував керівник ОВА.

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