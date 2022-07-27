Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц

Федеральное правительство Германии одобрило продажу гаубиц Panzerhaubitze2000 для Украины. Об этом сообщает издание Der Spiegel.



«Еще 13 июля министерство экономики Роберта Хабека выдало немецкому производителю вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) лицензию на производство систем типа "Panzerhaubitze2000"» - говорится в сообщении.



Компания Krauss-Maffei Wegmann, в ответ изданию, подтвердила сделку по продаже оружия. Как отметила пресс-служба, бюджет 100 самоходных гаубиц составляет 1,7 млрд евро.



В то же время пока неясно, когда первые гаубицы будут поставлены Украине - производство может занять несколько лет.



Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя в апреле.



По словам министра обороны Кристин Ламбрехт, Украина перед поставкой пообещала федеральному правительству, что не будет атаковать какие-либо цели на территории России оружием из Германии.



«Panzerhaubitze2000» может стрелять на 30-40 километров в зависимости от используемых боеприпасов. Она считается одной из самых современных гаубиц в мире и может выпускать до десяти снарядов в минуту.