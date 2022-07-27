Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц

27 июля 2022, 16:58

Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц

Федеральное правительство Германии одобрило продажу гаубиц Panzerhaubitze2000 для Украины. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

«Еще 13 июля министерство экономики Роберта Хабека выдало немецкому производителю вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) лицензию на производство систем типа "Panzerhaubitze2000"» - говорится в сообщении.

Компания Krauss-Maffei Wegmann, в ответ изданию, подтвердила сделку по продаже оружия. Как отметила пресс-служба, бюджет 100 самоходных гаубиц составляет 1,7 млрд евро.

В то же время пока неясно, когда первые гаубицы будут поставлены Украине - производство может занять несколько лет.

Украина запросила у KMW возможность закупки гаубиц напрямую у производителя в апреле.

По словам министра обороны Кристин Ламбрехт, Украина перед поставкой пообещала федеральному правительству, что не будет атаковать какие-либо цели на территории России оружием из Германии.

«Panzerhaubitze2000» может стрелять на 30-40 километров в зависимости от используемых боеприпасов. Она считается одной из самых современных гаубиц в мире и может выпускать до десяти снарядов в минуту.

Еще по теме

Прочее
Украина-Германия Военная помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:03
Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь
16:37
Глава группировки «ДНР» Пушилин находится в Беларуси — СМИ
16:26
О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА
16:23
Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски
15:10
В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко
14:35
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин
13:16
Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден
13:09
Оккупанты Мариуполя начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет — горсовет
11:38
Третьего предупреждения может не быть — в ОП еще раз призвали оккупантов покинуть Херсон
10:14
«ДНР» сообщила о ранении трех человек
09:45
В оккупированном Крыму предложили войскам РФ захватить Одессу и еще три крупных города
09:16
В «ДНР» решили, как будут вскрывать помещения при отсутствии хозяев
08:19
Оккупанты перекрыли Антоновский мост в Херсоне. Он поврежден из-за ночной атаки
23:45
Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►
21:20
Оккупанты собираются снести шестую часть домов в Мариуполе
все новости
17:33
Энергетики вернули свет более 9 тысячам семей на Донетчине
17:20
В России украинца осудили на пять лет, обвинив в сообщении о минировании в Крыму
17:03
Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь
16:58
Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц
16:37
Глава группировки «ДНР» Пушилин находится в Беларуси — СМИ
16:26
О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА
16:23
Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски
15:33
Обстрел Бахмута: Еще двое погибших обнаружены под завалами отеля и жилого дома
15:24
В Авдеевке мощные взрывы, город в дыму
15:10
В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко
14:57
В Черном море возобновили работу три порта
14:53
Украинский Forbes подсчитал, сколько потерял из-за войны Ахметов
14:42
Войска РФ разрушили более 18 тысяч гражданских объектов в Украине — МВД
14:35
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин
14:04
Деньги по программе «єДопомога» можно будет получить в отделениях «Укрпошты»
все новости
ВИДЕО
В Авдеевке мощные взрывы, город в дыму
27 июля, 15:24
Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►
26 июля, 23:45
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
26 июля, 15:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты