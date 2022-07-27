Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць

27 липня 2022, 16:58

Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж гаубиць Panzerhaubitze2000 для України. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

"Ще 13 липня міністерство економіки Роберта Хабека видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем типу "Panzerhaubitze2000"" - йдеться у повідомленні.

Компанія Krauss-Maffei Wegmann підтвердила у коментарі виданню угоду з продажу зброї. Як зазначила прес-служба, бюджет 100 самохідних гаубиць становить 1,7 млрд євро.

У той же час, поки неясно, коли перші гаубиці будуть поставлені Україні - виробництво може зайняти кілька років.

Україна запросила у KMW гаубиці безпосередньо у виробника у квітні.

За словами міністра оборони Крістін Ламбрехт, Україна перед поставкою пообіцяла федеральному уряду, що не атакуватиме жодної цілі на території Росії зброєю з Німеччини.

«Panzerhaubitze2000» може стріляти на 30-40 кілометрів залежно від боєприпасів. Вона вважається однією з найсучасніших гаубиць у світі і може випускати до десяти снарядів за хвилину.

Ще за темою

Інше
Німеччина військова допомога

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
16:26
Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА
16:23
Якщо «ДНР» зносить будинок чи зламує квартиру: Як протидіяти та знизити ризики
15:10
В окупованому Маріуполі продовжує зростати рівень смертності — Андрющенко
14:35
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє чоловіків
13:16
Окупанти заявили, що залізничний міст під Херсоном також пошкоджено
13:09
Окупанти Маріуполя розпочали фільтрацію людей віком від 70 років — міськрада
11:38
Третього попередження може не бути — в ОП ще раз закликали окупантів залишити Херсон
10:14
«ДНР» повідомила про поранення трьох людей
09:45
В окупованому Криму запропонували військам РФ захопити Одесу та ще три великі міста
09:16
У «ДНР» вирішили, як відкриватимуть приміщення за відсутності господарів
08:19
Окупанти перекрили Антонівський міст у Херсоні. Він пошкоджений через нічну атаку
Всі новини
19:34
ЗСУ відбили штурми окупантів у напрямку Соледара та Семигір'я — зведення
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:39
СБУ розкрила ще п'ятьох колаборантів, які перейшли на бік росіян
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:59
Впало понад 400 снарядів: Голова ВЦА Авдіївки про ситуацію в місті
17:33
Енергетики повернули світло понад 9 тисячам сімей на Донеччині
17:20
У Росії українця засудили на п'ять років, звинувативши у повідомленні про мінування у Криму
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:58
Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
16:26
Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА
16:23
Якщо «ДНР» зносить будинок чи зламує квартиру: Як протидіяти та знизити ризики
15:33
Обстріл Бахмута: Ще двох загиблих знайшли під завалами готелю та житлового будинку
15:24
В Авдіївці потужні вибухи, місто в диму
15:10
В окупованому Маріуполі продовжує зростати рівень смертності — Андрющенко
Всі новини
ВІДЕО
В Авдіївці потужні вибухи, місто в диму
27 липня, 15:24
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
26 липня, 23:45
Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►
26 липня, 15:59

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти