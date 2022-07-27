Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж гаубиць Panzerhaubitze2000 для України. Про це повідомляє видання Der Spiegel.



"Ще 13 липня міністерство економіки Роберта Хабека видало німецькому виробнику озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ліцензію на виробництво систем типу "Panzerhaubitze2000"" - йдеться у повідомленні.



Компанія Krauss-Maffei Wegmann підтвердила у коментарі виданню угоду з продажу зброї. Як зазначила прес-служба, бюджет 100 самохідних гаубиць становить 1,7 млрд євро.



У той же час, поки неясно, коли перші гаубиці будуть поставлені Україні - виробництво може зайняти кілька років.



Україна запросила у KMW гаубиці безпосередньо у виробника у квітні.



За словами міністра оборони Крістін Ламбрехт, Україна перед поставкою пообіцяла федеральному уряду, що не атакуватиме жодної цілі на території Росії зброєю з Німеччини.



«Panzerhaubitze2000» може стріляти на 30-40 кілометрів залежно від боєприпасів. Вона вважається однією з найсучасніших гаубиць у світі і може випускати до десяти снарядів за хвилину.