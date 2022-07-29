У «ДНР» заявили, що сімох полонених із Оленівської колонії відвезли до лікарні

29 липня 2022, 18:15

У «ДНР» заявили, що сімох полонених із Оленівської колонії відвезли до лікарні

Семеро українських військовополонених, поранених під час обстрілу колонії в Оленівці, доставлені до лікарень Донецька. Про це заявив заступник начальника «народної міліції» Едуард Басурін, повідомляє «РИА Новости».

«Чотирнадцята лікарня та в Петрівському районі реабілітаційний центр …у трьох, можливо, чотирьох лікарнях», - сказав він.

За словами старшого чергового хірурга 16-ї міської лікарні Михайла Юренка, вони перебувають у реанімаційному відділенні, всі у тяжкому стані.

Вночі під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольній угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.

У полку «Азов» заявили , що з'ясовують імена загиблих та постраждалих своїми каналами, на місце події виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.

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