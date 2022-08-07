Четверо жителей Донецкой области погибли и шестеро ранены в результате обстрелов

Четверо мирных жителей погибли и еще шестеро получили ранения в результате массированных обстрелов, которые сегодня совершили российские войска в Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



«В результате вражеских атак в городе Бахмут, село Опытное Бахмутского района, городе Соледар и город Селидово Покровского района погибли четыре гражданских лица и еще шесть получили осколочные ранения», — отмечается в сообщении.



Также обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.



Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.