Четверо жителів Донецької області загинули і шестеро поранено внаслідок обстрілів

Четверо мирних жителів загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок масованих обстрілів, які сьогодні здійснили російські війська на Донеччині. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



«У результаті ворожих атак у місті Бахмут, село Опитне Бахмутського району, місті Соледар та місто Селидове Покровського району загинули чотири цивільні особи і ще шість отримали осколкові поранення», — наголошується в повідомленні.



Також обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури.



Досудове розслідування щодо зазначених фактів триває.