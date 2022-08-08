«ДНР» подтвердила подготовку к «трибуналу» в Мариуполе

Группировка «ДНР» планирует провести «трибунал» над украинскими военнопленными в Мариуполе. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».



«Могу точно подтвердить то, что подготовка к трибуналу ведется ровно так, как мы об этом заявляли. Ровно так как мы это и планируем. То есть трибунал неизбежен, и один из первых трибуналов будет в Мариуполе», — ответил Пушилин на просьбу подтвердить подлинность кадров из Мариупольской филармонии, в которой готовят клетки для пленных украинских военных.



Пушилин добавил, что для проведения «трибунала» готовят в том числе и помещения.