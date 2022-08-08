«Прокурор ДНР» просить розстріляти бійців українського підрозділу

08 серпня 2022, 20:23

«Прокурор ДНР» просить розстріляти бійців українського підрозділу

«Верховний суд» угруповання «ДНР» планує 10 серпня оголосити вирок у справі українського підрозділу «Ведмеді», який входив до складу полку «Азов». Про це повідомляє сепаратистський ресурс «ДАН» з посиланням на своє джерело.

Зазначається, що сьогодні «завершилися дебати сторін у справі». За словами джерела, «прокурор попросив вищу міру покарання — розстріл».

Він додав, що на попередніх засіданнях суд допитав полонених бійців і свідків. Засідання відбуваються у закритому режимі.

За словами джерела, «є ймовірність, що суд винесе найвищу міру покарання».

Так званий «судовий процес» у об'єднаній справі «Ведмедів» та їхнього командира — Олександра Кравцова розпочався 1 серпня.

Учасників підрозділу «Ведмеді» було взято у полон у травні під час виходу з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

«Слідство ДНР» стверджує, що в період з осені 2017 року по 20 травня 2022 року бійці підрозділу «брали участь у збройному конфлікті та військових діях проти ДНР, дотримуючись при цьому ідеології нацизму та інших людиноненависницьких ідей». Справу «Ведмедів» було передано до «Верховного суду ДНР» на початку липня.

Зазначається, що командиру «Ведмедів» Олександру Кравцову «було висунуто звинувачення за трьома статтями кримінального кодексу ДНР». Він звинувачується «в участі у незаконному збройному формуванні» та «діях спрямованих на повалення конституційного ладу республіки». Як повідомляється, Кравцов «цілком визнав провину».

Раніше дружина Олександра Кравцова Марина заявила, що взяті в полон бійці роблять заяви під тиском окупантів. Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на загрозу страти для «Ведмедів».

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