У Покровському, Бахмутському та Краматорському районах енергетики провели ремонти

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у семи населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло у будинки 3357 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Вчора енергетики отримали дозвіл військових, виконали ремонти та заживили 1,3 тисячі сімей на надважкому Бахмутському напрямку. Ще 1,2 тисячі сімей знову отримують електропостачання в Авдіївській громаді, яка також зазнає щоденних масованих обстрілів. Низку робіт вдалося виконати у Мар'їнській, Костянтинівській, Слов'янській та Торецькій громадах», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що найскладнішими напрямками є Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський.



«Поки що без світла 87 населених пунктів на території Донецької області, де енергетики можуть працювати», — повідомили у ДТЕК.