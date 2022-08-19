Спасатели показали, как проходит эвакуация из Донецкой области

Эвакуация из Донецкой области. Фото: спасателей

Продолжается эвакуация гражданского населения из Донецкой области. Спасатели оказывают помощь людям, которые выезжают в более безопасные регионы. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в области.



«За прошедшие сутки личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 813 людям, из них 54 ребенка и 25 человек с ограниченными физическими возможностями», — проинформировали в ведомстве.



Также отмечается, что во время эвакуации из Торецка спасатели оказали помощь 57 лицам, в том числе четырем детям и 19 людям с ограниченными физическими возможностями.



«Всего с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления 9795 человек», — сообщили в ведомстве.