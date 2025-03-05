У Трампа прокомментировали приостановку обмена разведданными между США и Украиной

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон берет паузу и пересматривает все аспекты сотрудничества с Украиной в сфере безопасности.



В эфире CBS Mornings он ответил на вопрос о приостановке обмена разведданными между США и Украиной, отметив: «Мы делаем паузу, оцениваем и пересматриваем все, что связано с нашими отношениями в сфере безопасности».



Уолтц также подчеркнул, что США должны задать себе вопрос о дальнейшем развитии конфликта: «Должна ли эта война продолжаться еще месяцы или даже годы? И что является конечной целью, соответствующей интересам США?».

США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на слова источников. Как отмечает издание, благодаря сотрудничеству с американской разведкой Украина могла выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.



Газета Daily Mail ранее сообщила, что Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной разведданными, полученными от США.