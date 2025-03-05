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В ЕС заявили, что в скором времени отношение Трампа к Украине может улучшиться

05 марта 2025, 18:16

В ЕС заявили, что в скором времени отношение Трампа к Украине может улучшиться

Науседа допустил, что отношение Трампа к Украине улучшится. Фото: lrt Науседа допустил, что отношение Трампа к Украине улучшится. Фото: lrt

Отношения США и Украины смогут улучшиться к лучшему в ближайшее время после выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает местное издание LRT. 

По мнению литовского лидера, Владимир Зеленский «делает все возможное», кроме того, «очень конструктивно работает с администрацией США».

Науседа верит, что в скором времени отношение президента США Дональда Трампа к Украине может улучшиться. 

«Это подтверждается не только письмом (Зеленского к Трампу - ред.), но и очень интенсивными контактами, не обязательно на уровне президента, но и с другими чиновниками администрации США, которые заставляют меня верить, что отношение команды президента Дональда Трампа к Украине изменится к лучшему в ближайшее время», — добавил он. 

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.

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