Рятувальники показали, як відбувається евакуація з Донецької області

Евакуація з Донецької області. Фото: рятувальників

Триває евакуація цивільного населення з Донецької області. Рятувальники надають допомогу людям, які виїжджають у безпечніші регіони. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в області.



«Протягом минулої доби особовим складом Головного управління під час евакуації в Покровському районі надано допомогу 813 людям, з них 54 дитини та 25 осіб з обмеженими фізичними можливостями», — поінформували у відомстві.



Також наголошується, що під час евакуації з Торецька рятувальники надали допомогу 57 особам, зокрема чотирьом дітям та 19 людям з обмеженими фізичними можливостями.



«Усього з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9795 осіб», — повідомили у відомстві.