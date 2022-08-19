Рятувальники показали, як відбувається евакуація з Донецької області

19 серпня 2022, 16:47

Рятувальники показали, як відбувається евакуація з Донецької області

Евакуація з Донецької області. Фото: рятувальників Евакуація з Донецької області. Фото: рятувальників

Триває евакуація цивільного населення з Донецької області. Рятувальники надають допомогу людям, які виїжджають у безпечніші регіони. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в області.

«Протягом минулої доби особовим складом Головного управління під час евакуації в Покровському районі надано допомогу 813 людям, з них 54 дитини та 25 осіб з обмеженими фізичними можливостями», — поінформували у відомстві.

Також наголошується, що під час евакуації з Торецька рятувальники надали допомогу 57 особам, зокрема чотирьом дітям та 19 людям з обмеженими фізичними можливостями.

«Усього з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління 9795 осіб», — повідомили у відомстві.

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