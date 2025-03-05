Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц договорились о скорой встрече переговорных групп.



«Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами», — написал Ермак в Telegram.



Он также подчеркнул, что стороны договорились о встрече переговорных команд в ближайшее время для продолжения работы в этом направлении.



Ранее Уолтц в эфире CBS Mornings подтвердил факт беседы с Ермаком, отметив, что обсуждались детали будущих переговоров, включая время, место, состав делегаций и сам процесс диалога. По его словам, речь идет о «челночной дипломатии» между США, Украиной и Россией.

Ранее Майк Уолтц заявил, что Вашингтон берет паузу и пересматривает все аспекты сотрудничества с Украиной в сфере безопасности.



США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на слова источников. Как отмечает издание, благодаря сотрудничеству с американской разведкой Украина могла выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.



Газета Daily Mail ранее сообщила, что Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной разведданными, полученными от США.



Отношения США и Украины смогут улучшиться к лучшему в ближайшее время после выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к администрации Трампа и предложил первые этапы окончания войны.