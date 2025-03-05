Россияне ежедневно атакуют Покровск, за неделю выехали около 500 человек — Филашкин

В Покровске остается сложная ситуация. Фото: скриншот

В прифронтовом Покровске очень сложная ситуация, российские войска постоянно обстреливают город. Известно, что в населенном пункте нет света и газа, однако в городе пробурены скважины. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Враг обстреливает Покровск из ствольной артиллерии и с помощью управляемых авиабомб. Около 500 человек за неделю выехали, эвакуация проходит сложно, враг обстреливает все подъездные пути», — заявил он.



Также Филашкин рассказал, что в Часовоярской громаде остается 188 гражданских, в Торецке — 48. По его словам, в этих городах самая сложная обстановка, там идет активная фаза войны.



«Люди выезжают очень медленно. Из города Часов Яр за неделю выехали два человека благодаря нашим защитникам», — уточнил начальник администрации.



Кроме того, по словам Филашкина, в 138 населенных пунктах области отсутствует водо, газо и электроснабжение.



Ранее мы писали, что в городе Покровск Донецкой области сейчас остается немного более 3000 человек.