Нові сигнали тривоги запроваджено в Україні

21 серпня 2022, 15:47

Нові сигнали тривоги запроваджено в Україні

Нові сигнали тривоги запроваджено в Україні на тлі російського ядерного шантажу. Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

 Зазначається, деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки. Так, про хімічну небезпеку сповіщатиме дзвін церковних дзвонів, а про радіаційну небезпеку дзвін на сполох.

Сигнал евакуації із міста звучить, як гудок поїзда. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

У ЦПД також нагадали, що при оголошенні повітряної тривоги лунає безперервний довгий сигнал сирени не менше 30 секунд. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Під час її оголошення потрібно негайно йти до найближчого укриття та не забувати про правило двох стін та двох виходів.

Ще за темою

Події
Тривога
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:28
«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу
08:59
ЗСУ відбили 13 атак на Донбасі
23:08
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
21:59
В окупованому Севастополі знову спрацювало ППО
20:57
«ЛНР» запевняє, що не проводить мобілізацію чоловіків
19:56
«ДНР» заявила про чотирьох поранених внаслідок обстрілів Донецька
16:56
На окупованій частині Харківщини РФ розпочала роздачу своїх паспортів
16:24
Спрацював вибуховий пристрій: У Маріуполі робили замах на життя «мера» Іващенка
16:12
«ЛНР» вирішила забирати житло у боржників за комуналку
15:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:11
У Маріуполі російські будівельники почали зносити багатоповерхівки
13:31
Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі
12:46
У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія, поранених відвезли до лікарень
10:58
У Криму повідомляють про вибухи в Бахчисараї
10:18
У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії
Всі новини
15:47
Нові сигнали тривоги запроваджено в Україні
15:29
19 із 20 російських ракет спрямовані на мирних жителів
14:07
Луганські бойовики відмовляються воювати за донецьку псевдореспубліку
13:33
Окупанти зносять розбомблені будинки у Маріуполі
13:00
Українська влада заперечує причетність до підриву дочки Дугіна
12:05
Росія збільшить кількість ракетних ударів на День незалежності, прогнозує Подоляк
11:42
Дочка головного ідеолога «російського світу» загинула від вибуху автомобіля
11:28
«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу
10:27
Окупанти створили луганським фермерам нестерпні умови — Гайдай
09:19
Російські війська вдарили ракетами на Одещині
08:59
ЗСУ відбили 13 атак на Донбасі
08:31
Чотири мешканці Донбасу загинули за добу від російських обстрілів
07:59
Усик повторно переміг Джошуа
23:08
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
22:58
ЗСУ атакували військову базу окупантів у Мелітополі
Всі новини
ВІДЕО
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
20 серпня, 23:08
Спрацював вибуховий пристрій: У Маріуполі робили замах на життя «мера» Іващенка
20 серпня, 16:24
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
20 серпня, 08:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти