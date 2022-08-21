Нові сигнали тривоги запроваджено в Україні на тлі російського ядерного шантажу. Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.



Зазначається, деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки. Так, про хімічну небезпеку сповіщатиме дзвін церковних дзвонів, а про радіаційну небезпеку — дзвін на сполох.



Сигнал евакуації із міста звучить, як гудок поїзда. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.



У ЦПД також нагадали, що при оголошенні повітряної тривоги лунає безперервний довгий сигнал сирени не менше 30 секунд. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Під час її оголошення потрібно негайно йти до найближчого укриття та не забувати про правило двох стін та двох виходів.