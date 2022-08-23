Ракета, дроны-камикадзе и «Грады»: Оккупанты нанесли удары по Днепру и Никополю

Российская армия днем обстреляла Днепропетровскую область. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Вражеская атака на область... В Днепре из-за "прилета" российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов"», — сообщил Резниченко.



Результатом обстрела Никополя, по его словам, стало повреждение нескольких частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водноспортивный комплекс.



Кроме того, Резниченко сообщил, что украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.

Напомним, российская армия четырежды за ночь обстреляла два района Днепропетровской области — Криворожский и Никопольский.