Ракета, дрони-камікадзе та «Гради»: Окупанти завдали ударів по Дніпру та Нікополю

Російська армія вдень обстріляла Дніпропетровську область. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ворожа атака на область... У Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйновано, один пошкоджено. На Нікополь російська армія направила три дрони-камікадзе та 20 снарядів із "Градів"», — повідомив Резніченко.



Результатом обстрілу Нікополя, за його словами, стало пошкодження кількох приватних будинків. Ще в кількох сталося загоряння. Зачепило й місцевий водноспортивний комплекс.



Крім того, Резніченко повідомив, що українські військові збили трьох російських безпілотників-розвідників.

Нагадаємо, російська армія чотири рази за ніч обстріляла два райони Дніпропетровської області — Криворізький та Нікопольський.