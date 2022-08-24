Украина получит от Британии и Норвегии микродроны-разведчики Black Hornet

Власти Норвегии и Великобритании совместными усилиями приобретут норвежские микродроны Black Hornet для Украины на сумму 9,3 миллиона долларов. Об этом сообщает Минобороны Норвегии.



«Разработанный в Норвегии дрон является лидером на мировом рынке. Используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. Он прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для боя в городских условиях», - заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.



Отмечается, что украинская сторона попросила передать ей этот тип дронов для борьбы с российским вторжением.



Также на средства фонда будет приобретена система борьбы с дронами Nightfighter от британской SteelRock Technologies стоимостью около 100 миллионов норвежских крон.