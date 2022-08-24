Україна отримає від Британії та Норвегії мікродрони-розвідники Black Hornet

Влада Норвегії та Великобританії спільними зусиллями придбає норвезькі мікродрони Black Hornet для України на суму 9,3 мільйона доларів. Про це повідомляє Міноборони Норвегії.



«Розроблений у Норвегії дрон є лідером на світовому ринку. Використовується в ряді країн-союзників, включаючи США та Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. Він простий в експлуатації, міцний, його важко виявити і особливо добре підходить для бою в міських умовах», - заявив міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грамм.



Зазначається, що українська сторона попросила передати їй цей тип дронів для боротьби з російським вторгненням.



Також коштом фонду буде придбано систему боротьби з дронами Nightfighter від британської SteelRock Technologies вартістю близько 100 мільйонів норвезьких крон.