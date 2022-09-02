Розбомблений драмтеатр у Маріуполі готують до відновлення

Окупанти розпочали відновлення зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Драматичний театр в окупованому Маріуполі, який було зруйновано у березні, планує відновити Росія протягом трьох років. Про це йдеться у репортажі «Новин Донбасу» із захопленого міста.



Зараз тут ведуться будівельні роботи, які виконують компанії з Москви та Санкт-Петербурга.



«Проект відновлення драмтеатру розрахований на три роки. Поки що лише огороджуємо територію. Передню частину залишатимуть, а все інше — руйнуватимуть і зводитимуть по-новому», — розповів один із будівельників.

Окупанти розпочали відновлення зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупанти розпочали відновлення зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Чоловік каже, що сам із Маріуполя, раніше працював на заводі імені Ілліча. Але поки що йде його відновлення, єдина робота для заводчан — підмітання вулиці. «А тут поки що є робота і начебто платять гроші», — розповів будівельник. Скільки платять, він не уточнив.

Окупанти розпочали відновлення зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупанти розпочали відновлення зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Докладніше про ситуацію в Маріуполі читайте у матеріалі «Свято із присмаком трагедії. Як окупанти відкривали зруйновану школу в українському Маріуполі».



16 березня російська армія завдала авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, підвал якого використовувався як укриття для мирних жителів. Будівлю театру було повністю знищено. За даними Associated Press, загинули приблизно 600 людей.