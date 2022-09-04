Російські окупанти затопили луганські шахти — Гайдай

Відновити затоплені російськими окупантами луганські шахти та енерговитратні промислові підприємства неможливо. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.



«Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області. Потрібно знати, що ці підприємства були дуже енерговитратними. Наразі окупанти порізали їх на металобрухт», — розповів Гайдай.



Він наголосив, що Луганська область продовжить розвивати свій промисловий потенціал. Інші промислові підприємства відновлюватимуться за сучасними стандартами з відмовою від «совєтщини».

