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На Донетчине спасатели эвакуировали еще 321 гражданского

05 сентября 2022, 15:51

На Донетчине спасатели эвакуировали еще 321 гражданского

На Донетчине за минувшие выходные спасатели эвакуировали еще 321 человека. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«Во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 278 лицам, из них 58 детей и 19 человек с ограниченными физическими возможностями», - говорится в сообщении.

Кроме этого, были эвакуированы еще два человека из зоны активных боевых действий в Покровском районе.

Из пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда личным составом Главного управления сотрудники ГСЧС перевезли 32 человека, из них 7 детей и 2 человека с ограниченными физическими возможностями.

В Донецкой области проводится обязательная эвакуация. К осенне-зимнему периоду там должно остаться не более 235 тысяч населения, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры, остальные должны эвакуироваться.

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