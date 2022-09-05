На Донетчине спасатели эвакуировали еще 321 гражданского

На Донетчине за минувшие выходные спасатели эвакуировали еще 321 человека. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«Во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 278 лицам, из них 58 детей и 19 человек с ограниченными физическими возможностями», - говорится в сообщении.



Кроме этого, были эвакуированы еще два человека из зоны активных боевых действий в Покровском районе.



Из пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда личным составом Главного управления сотрудники ГСЧС перевезли 32 человека, из них 7 детей и 2 человека с ограниченными физическими возможностями.



В Донецкой области проводится обязательная эвакуация. К осенне-зимнему периоду там должно остаться не более 235 тысяч населения, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры, остальные должны эвакуироваться.