На Донеччині рятувальники евакуювали ще 321 цивільного

На Донеччині за минулі вихідні рятувальники евакуювали ще 321 особу. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Під час евакуації у Покровському районі надано допомогу 278 особам, з них 58 дітей та 19 осіб з обмеженими фізичними можливостями», - йдеться у повідомленні.



Крім цього, було евакуйовано ще двох людей із зони активних бойових дій у Покровському районі.



З пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги особовим складом Головного управління співробітники ДСНС перевезли 32 особи, з них 7 дітей та 2 особи з обмеженими фізичними можливостями.



На Донеччині проводиться обов'язкова евакуація. До осінньо-зимового періоду там має залишитися не більше 235 тисяч населення, задіяних у процесі оборони та підтримки роботи критичної інфраструктури, решта має евакуюватися.