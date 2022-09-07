Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Російські війська зруйнували гімназію у Кураховому. Під постійним вогнем Авдіївка та Бахмут.
- Триває евакуація із Донецької області. За останній місяць виїхало 16 тисяч людей.
- ВСУ відбили наступ у Григорівці та Білогорівці, а Путін публічно похвалив бойовиків – Інститут вивчення війни.
- У Кремлі озвучили, коли Путін приїде на Донбас.
- Повідомляється про просування ЗСУ у районі Балаклії. Офіційні сторони інформацію наразі не підтверджували.
- Бойовики «ЛНР» мобілізують чоловіків із підприємств. На їхнє місце надсилають працювати росіян чи жінок.
- У захопленому Маріуполі планують провести «мобілізацію» у вересні.
- Обстріл у Донецьку, поранений чоловік. Прильоти в Горлівці та Макіївці.
- У Бердянську вибухнула машина коменданта від окупантів. Він позбувся обох ніг.