Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська зруйнували гімназію у Кураховому. Під постійним вогнем Авдіївка та Бахмут.

Триває евакуація із Донецької області. За останній місяць виїхало 16 тисяч людей.

ВСУ відбили наступ у Григорівці та Білогорівці, а Путін публічно похвалив бойовиків – Інститут вивчення війни.

У Кремлі озвучили, коли Путін приїде на Донбас.

Повідомляється про просування ЗСУ у районі Балаклії. Офіційні сторони інформацію наразі не підтверджували.

Бойовики «ЛНР» мобілізують чоловіків із підприємств. На їхнє місце надсилають працювати росіян чи жінок.

У захопленому Маріуполі планують провести «мобілізацію» у вересні.

Обстріл у Донецьку, поранений чоловік. Прильоти в Горлівці та Макіївці.

У Бердянську вибухнула машина коменданта від окупантів. Він позбувся обох ніг.