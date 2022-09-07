Бої за Балаклію: Що відбувається ►

«ЗСУ пішли в атаку на Балаклію. Хочуть оточити угруповання в Ізюмі», «У Балаклії пекло». Такі повідомлення з'явилися у прокремлівських телеграм-каналах 6 вересня. Пізніше тут додали, що у передмісті Балаклії точаться вуличні бої, а арсенал у Вербівці — це населений пункт приблизно за 8 кілометрів від міста — перейшов під контроль українських військових.



Паралельно пропагандисти почали тиражувати одні й ті самі повідомлення у всіх своїх каналах, заявляючи: «паніки — ні», про «стягування українських сил на харківському напрямі вони нібито знали». Але потім побічно підтвердили: ситуація у Балаклії небезпечна з допомогою зміни фронту та відсутності в російських військ стратегічної глибини. Через кілька годин окупанти визнали і територіальні втрати.



Докладніше про це — у відео «Новини Донбасу».