Почему Россия переносит «референдумы», как меняет жизнь людей на захваченных территориях, а также какие выводы сделала миссия МАГАТЭ после визита на ЗАЭС? Говорим о главных событиях оккупации.
Смотрите в выпуске:
- Ход контрнаступления украинских военных на херсонском направлении.
- Что происходит на Харьковском направлении?
- «Референдумы» точно переносят?
- В оккупированном Бердянске 6 сентября подорвали очередной автомобиль предателя.
- Заявление Верещук о назании за участие в «референдуме».
- Как российская пропаганда работает в учреждениях образования на Херсонщине.
- МАГАТЭ опубликовала отчет после визита на захваченную Россией Запорожскую АЭС.
- Перенос «референдумов» и наказание за участие в голосовании обсуждаем с правозащитником Павлом Лисянским.