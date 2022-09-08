Почему Россия переносит «референдумы», как меняет жизнь людей на захваченных территориях, а также какие выводы сделала миссия МАГАТЭ после визита на ЗАЭС? Говорим о главных событиях оккупации.



Смотрите в выпуске:

Ход контрнаступления украинских военных на херсонском направлении.

Что происходит на Харьковском направлении?

«Референдумы» точно переносят?

В оккупированном Бердянске 6 сентября подорвали очередной автомобиль предателя.

Заявление Верещук о назании за участие в «референдуме».

Как российская пропаганда работает в учреждениях образования на Херсонщине.

МАГАТЭ опубликовала отчет после визита на захваченную Россией Запорожскую АЭС.

Перенос «референдумов» и наказание за участие в голосовании обсуждаем с правозащитником Павлом Лисянским.