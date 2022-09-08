Чому Росія переносить «референдуми», як змінює життя людей на захоплених територіях, а також які висновки зробила місія МАГАТЕ після візиту до ЗАЕСу? Говоримо про головні події окупації.
Дивіться у випуску:
- Хід контрнаступу українських військових на херсонському напрямку.
- Що відбувається на Харківському напрямі?
- «Референдуми» точно переносять?
- В окупованому Бердянську 6 вересня підірвали черговий автомобіль зрадника.
- Заява Верещука про назву за участь у «референдумі».
- Як російська пропаганда працює у закладах освіти на Херсонщині.
- МАГАТЕ опублікувала звіт після візиту на захоплену Росією Запорізьку АЕС.
- Перенесення «референдумів» та покарання за участь у голосуванні обговорюємо з правозахисником Павлом Лисянським.