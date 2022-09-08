Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►

08 вересня 2022, 15:45

Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►

Чому Росія переносить «референдуми», як змінює життя людей на захоплених територіях, а також які висновки зробила місія МАГАТЕ після візиту до ЗАЕСу? Говоримо про головні події окупації.

Дивіться у випуску:

  • Хід контрнаступу українських військових на херсонському напрямку.
  • Що відбувається на Харківському напрямі?
  • «Референдуми» точно переносять?
  • В окупованому Бердянську 6 вересня підірвали черговий автомобіль зрадника.
  • Заява Верещука про назву за участь у «референдумі».
  • Як російська пропаганда працює у закладах освіти на Херсонщині.
  • МАГАТЕ опублікувала звіт після візиту на захоплену Росією Запорізьку АЕС.
  • Перенесення «референдумів» та покарання за участь у голосуванні обговорюємо з правозахисником Павлом Лисянським.

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