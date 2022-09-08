Чому Росія переносить «референдуми», як змінює життя людей на захоплених територіях, а також які висновки зробила місія МАГАТЕ після візиту до ЗАЕСу? Говоримо про головні події окупації.



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Хід контрнаступу українських військових на херсонському напрямку.

Що відбувається на Харківському напрямі?

«Референдуми» точно переносять?

В окупованому Бердянську 6 вересня підірвали черговий автомобіль зрадника.

Заява Верещука про назву за участь у «референдумі».

Як російська пропаганда працює у закладах освіти на Херсонщині.

МАГАТЕ опублікувала звіт після візиту на захоплену Росією Запорізьку АЕС.

Перенесення «референдумів» та покарання за участь у голосуванні обговорюємо з правозахисником Павлом Лисянським.