ЗСУ продовжують звільнення Харківщини — головне за день ►

09 вересня 2022, 21:56

ЗСУ продовжують звільнення Харківщини — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • ЗСУ звільнили понад 1000 квадратних метрів за останні дні. Військові публікують фото на тлі стели при в'їзді до Куп'янська, знищено міст через Оскол.
  • Просування ЗСУ на лінії Харків — Ізюм підриває довіру до російського командування в РФ — Інститут вивчення війни.
  • Авдіївка у вогні. Влада закликає якнайшвидше евакуюватися.
  • Знову під обстрілом Слов'янськ та Бахмут. В останньому загинуло 8 людей, ще 17 поранено.
  • Сильні обстріли Донецька. У Петрівському районі загинуло 3 особи, біля «Ізумруду» двоє загиблих та 5 поранених.
  • Російська техніка з Маріуполя рухається у бік Бердянська. У місті натовпу на зупинках автобусів не вистачає.

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