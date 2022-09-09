Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

ЗСУ звільнили понад 1000 квадратних метрів за останні дні. Військові публікують фото на тлі стели при в'їзді до Куп'янська, знищено міст через Оскол.

Просування ЗСУ на лінії Харків — Ізюм підриває довіру до російського командування в РФ — Інститут вивчення війни.

Авдіївка у вогні. Влада закликає якнайшвидше евакуюватися.

Знову під обстрілом Слов'янськ та Бахмут. В останньому загинуло 8 людей, ще 17 поранено.

Сильні обстріли Донецька. У Петрівському районі загинуло 3 особи, біля «Ізумруду» двоє загиблих та 5 поранених.

Російська техніка з Маріуполя рухається у бік Бердянська. У місті натовпу на зупинках автобусів не вистачає.