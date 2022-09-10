ЗСУ переправили техніку, точаться бої за Лиман — соцмережі

ЗСУ почали переправляти техніку під Лиман на Донеччині. Про це пишуть у різних Telegram-каналах.



Російський канал WarGonzo з позначкою терміново повідомляє про переправку техніки.



«На південь від Старого Каравану противник зумів зробити переправу через річку, наклавши гать. Через неї прямо зараз проходить важка техніка — бронемашини піхоти та танки», — зазначається у повідомленні.



Також йдеться про інтенсивні обстріли в районі Лимана, і про те, що «ситуація загострюється».



WarGonzo пояснює, що українські військові змогли просунутися в сірій зоні та перейти вбрід річку, потім закріпившись піхотою в районі Старого Каравану. Після цього стало можливим перекидання техніки.



Ще низка російських пабліків повідомляє про «оборону» Лимана. Точаться бої в районі Брусиного та Щурового.

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