ЗСУ зайшли до Святогірська. У місті вивішено український прапор

Збройні сили України зайшли до Святогірська Донецької області. У місті та прилеглих лісах йде зачистка.



Про це «Новинам Донбасу» повідомили джерела серед українських військових.



У соцмережах було опубліковано фото, де український прапор було встановлено на будівлю міської ради Святогірська.

Флаг України на міськраді Святогірська. Фото із соцмереж

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Богородичне, яке розташоване на протилежному березі річки.

7 червня Міноборони РФ заявило про те, що лівий берег Святогірська перейшов під російський контроль. Місто розділене річкою Сіверський Донець. На лівому березі знаходиться адміністративна та житлова частина Святогірська, а на правому, вищому — Святогірська лавра. Міст між берегами було зруйновано на початку червня. Весь цей час ЗСУ утримували висоти в районі лаври.



Після захоплення Святогірська мер міста Володимир Бандура перейшов на бік Росії. В Україні йому оголошено підозру в держзраді.