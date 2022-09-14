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Почему некоторые люди возвращаются в Славянск, пояснил мэр

14 сентября 2022, 14:58

Почему некоторые люди возвращаются в Славянск, пояснил мэр

Из Славянска уехали около 80 тысяч жителей. Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.

По его словам, эвакуация из города с самого начала проходила достаточно активно. Сейчас в Славянске остается около 20 тысяч человек.

«Можно сказать, что тот, кто хотел — уже выехал. Сейчас тоже люди уезжают, порядка 50 человек в день. Видим, что сейчас много людей и возвращаются, приезжают обратно. Связано это, в первую очередь, с тем, что люди хотят взять теплые вещи. Особенно те, которые в первую волну уехали, давно находятся на выезде. Подготовить свое жилье к зиме, слить воду. Этот процесс мы сейчас наблюдаем», — проинформировал Лях.

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