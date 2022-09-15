В оккупированном Донецке обстреляны 6 районов

В оккупированном Донецке обстреляно 6 районов, сообщают местные паблики группировки «ДНР» 15 сентября.



Сообщается о прилетах в Кировский, Куйбышевский, Ворошиловский, Ленинский, Калининский районы, Петровский районы города.



В Ворошиловском районе под обстрел попали школы № 3 и № 8. Сообщается о женщине, погибшей во дворе частного дома.



В Петровском районе под обстрел попал район станции Мандрыкино. Снаряд попал в частный дом.

В Ленинском районе один из снарядов прилетел недалеко от территории молокозавода.



В Киевском районе под обстрел попала многоэтажка неподалеку от стадиона «Монолит».



В Кировском районе (микрорайон Абакумова) снаряд попал в частный дом, еще в двух домах осколки повредили кровлю и стекла. Кроме того, известно о попадании в многоэтажный дом, в результате чего в окнах были выбиты стекла.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли двое мирных жителей.