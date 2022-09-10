В Донецке под мощный обстрел попал рынок у вокзала

В оккупированном Донецке. Фото: Telegram

В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок в районе железнодорожного вокзала.



Как сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин, жертвой обстрела стал мирный житель, еще один дончанин был ранен.



В результате обстрелов загорелись торговые ряды.



«Штаб теробороны ДНР» информирует о том, что в целом в результате обстрела в Киевском районе Донецка погибли три человека.



В соцсетях показали последствия мощного обстрела:





Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий погибли девять человек, 24 — ранены.