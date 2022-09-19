Донецкая область: Трое погибших и 8 раненых от обстрелов за сутки

Трое мирных жителей Донецкой области погибли от российских обстрелов за сутки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти зафиксированы в Торецке, Ягодном и Богородичном.



Еще 8 человек получили ранения. По два человека ранены в Нью-Йорке и Бахмуте, по одному — в Торецке, Георгиевка, Угледар, Краматорск.



С 24 февраля на Донетчине в результате боевых действий власти зафиксировали смерти 861 человека, 2161 были поранены.



При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Глава ОВА Кириленко говорил, что речь идет о десятках тысяч человек.

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