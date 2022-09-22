«Говорят, что мы продались» Репортаж из оккупированных городов Луганской области

Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Северодонецк на Луганщине называют «вторым Мариуполем». Здесь нет ни одного уцелевшего дома, отсутствуют коммуникации и связь, братские могилы виднеются чуть ли не на каждом шагу. Бои за город шли четыре месяца, в конце концов — украинская армия временно отступила, пообещав вернуться.



Сейчас оккупанты строят здесь «ЛНР» и планируют провести псевдореферендум о присоединении к России 23-27 сентября, о начале подготовки которого уже заявили лидеры «республик» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а кураторы из Москвы — поддержали такой шаг. В эти же дни «голосование» проведут в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.



Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Через оккупированные города и поселки Луганщины уже курсируют автобусы на РФ, Донецк и Луганск. Оккупанты ввели пропускную систему, выдают российские паспорта, водительские права и автомобильные номера. Среди мобильной связи — «ЛНРовский» «Лугаком», который почти никогда не работает. Люди стоят в очередях за горячими обедами, выплатами и едва не бьются за бесплатные газеты, чтобы получить хоть какую-то информацию.



Могилы в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Город выглядит пустым, холодным и почему-то чужим. У людей, которые остались здесь жить, высказывают в основном пророссийские взгляды, они не верят в отвоевание территорий Украиной и добавляют — «Россия нас не отдаст». Те же, кто до сих пор поддерживает Украину — предпочитает держать язык за зубами, чтобы не попасть в руки «полиции ЛНР». Есть и такие, кто вообще сторонится политики, подчеркивая, что «после ада» самое главное — это тишина.



Оккупанты в захваченном РФ Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

О том как сейчас живет оккупированная РФ Луганщина — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».

«Пережили ад»

Разрушенный обстрелами дом в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Въезд в оккупированный Северодонецк — будто попадание в другую реальность. Через минуту ты оказываешься в дотла выжженном и разрушенном городе.



Разрушенный обстрелами дом в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы все эти месяцы прожили в подвалах», — рассказывает мне местная жительница Елена. «Месяцы ада».



Разрушенный обстрелами дом в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я начала заикаться после всего этого, некоторые вообще теперь имеют проблемы с речью», — говорит еще одна жительница. «Разве ж кто думал, что мы до такого доживем?»



Еще одна местная жительница показывает братские могилы. Здесь они виднеются чуть ли не на каждом шагу. «Сколько же здесь погибших мирных жителей...», — говорит женщина. «Некоторые неделями лежали прямо на земле, их не могли похоронить...»

Могилы на улице в Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

При разговоре я чувствую, что люди предпочитают не впоминать те события. «Мы пережили ад и хорошо, а теперь нужно думать как быть дальше», — говорит мне житель Северодонецка.



Немало тех, кто живет по принципу «есть российская позиция и неправильная», обвиняя во всех бедах Украину. «Конечно, во всем виноваты Зеленский, Гайдай... Это они довели до войны», — говорит мне местный житель Александр. «Это Зеленский начал с Байденом все», — говорит еще одна жительница города.

Разрушенный обстрелами дом в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Убеждать их в обратном не только бесполезное дело, но и опасное. Есть угроза, что сторонники «русского мира» сдадут тебя «полиции ЛНР» для проверки «неправильной позиции». Поэтому даже если среди оставшихся жителей есть проукраински настроенные, они не говорят об этом открыто. «Это называется война! — говорит мне одна из местных жительниц. — Тут не знаешь, кто есть кто».

Жительница оккупированного Северодонецка в почти пустом городе смотрит российские новости на передвижном экране МЧС РФ. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Город выглядит пустым, холодным и чужим. «Украина будто бы опять сюда лезет, а наши не дают», — слышу разговор двух жительниц Северодонецка о недавних обстрелах оккупированного Лисичанска. Под словом «наши», она, очевидно, имеет в виду оккупантов.

Мужчина в кофте с надписью «Россия» в оккупированном Счастье, Луганская область. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Да никто этих "бандеровцев" и не пустит сюда! Россия нас не отдаст», — говорит другая жительница.



Разговоры местных мужчин еще более «яркие». «За Украину воюют подготовленные наемники. Их готовили, им дают оружие», — общаются между собой двое жителей Луганщины. «А у нас кого мобилизовать? Вот я в последний раз оружие держал десять лет назад. Но надеюсь, что мы таки победим».

Дотла сгоревший рынок в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Северодонецке почти выведена из использования украинская гривна. В некоторых местах осуществляют обмен, но только по курсу один к одному.

Объявление про обналичивание денег с карты в оккупированном Северродонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ежедневно в городе с 6:00 до 14:00 работает Центральный рынок. Люди раскладывают товар прямо возле обгоревших ролетов.

Рынок в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Здесь также можно приобрести «ЛНРовские» сим-карты «Лугаком». «Это деньги выброшенные на ветер», — говорит мне местная жительница. «Мы недавно с мужем вернулись и я хотела позвонить родным, приобрела карточку. Связи нет вообще...».

На оккупированной Луганщине действует только «ЛНРовская» сим-карта «Лугаком», но связь почти не работает. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В город начинают возвращаться те, кто раньше выезжал. Кое-кто проживает в близлежащих населенных пунктах, а сюда приезжает время от времени проверить жилье.



К зиме оккупанты обещают провести на Луганщине газ. Но это не точно. «Сейчас у нас ни воды, ни света пока нет», — говорит местный житель. Кто-то говорит, что частично по городу дают воду. Еду люди до сих пор готовят на костре. «Ежедневные утренние сборы — это целая операция», — говорит местная жительница. «Пока с тем фонариком собирешься, пока найдешь то, что надо...еще и потом идти пешком, потому что транспорт не ходит».

Разрушенный обстрелами дом в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Северодонецке работают только таксисты, которые, конечно, не церемонятся с ценами. Проезд на небольшой отрезок в городе может стоить 300-500 рублей. За бензином люди стоят в огромных очередях часами.

Очередь за бензином в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жители оккупированного Северодонецка стоят в очереди за гуманитарной помощью и водой. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе также выдают российскую гуманитарную помощь, кормят обедом. За это отвечает так называемый гуманитарный штаб «Единой России».

Жители оккупированного Северодонецка стоят в очереди за единовременными выплатами от России. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

У местных почтовых отделений люди стоят в очередях за пособиями и пенсиями.



Возле центрального рынка МЧС иногда устанавливает телевизионный экран, где транслирует свою пропаганду. Также людям раздают газеты, за которые они в прямом смысле едва не бьются. Все ради того, чтобы получить хоть какую-то информацию.

Жители оккупированного Северодонецка разбирают бесплатные газеты. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Пророссийские газеты раздают жителям оккупированного Северодонецка. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Во дворах домов лежат кучи мусора.

Куча мусора в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Куча мусора в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Куча мусора в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Местная больница Северодонецка работает не только под флагом России и «ЛНР», но и под охраной оккупантов.

Больница в оккупированном Северодонецке работает под флагами России и охраной оккупантов. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Там же последним и оказывают медицинскую помощь. Один из них, проверяя мои вещи спрашивает под чьим контролем сейчас Волноваха в Донецкой области. «Оккупированная», — говорю я. «Ну, девушка, давайте лучше говорить "освобожденная". Не хочется чувствовать здесь себя оккупантом», — реагируют они.

Оккупант в захваченном РФ Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Идя по разрушенному городу я везде вижу флаги «ЛНР», России, символы «Z», надписи «Ахмат Сила». Последнее — высказывания «кадыровцев», которых здесь немало. По информации местных — большинство из них базируются на территории бывшего отеля «Мир», который сейчас просто не узнать.

Разрушено здание гостиницы «Мир» в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Завод «Азот» на котором длительное время прятались от обстрелов местные — тоже разрушен. Оккупанты обещают восстановить его и другие здания в городе. В некоторые населенные пункты Луганщины уже заехали работники из России.

Разрушено здание завода «Азот» в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

Разрушено здание завода «Азот» в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

«Для того чтобы жить дальше — надо быть морально сильным», — говорит мне один из таксистов Северодонецка. «У нас тут трупы неделями лежали... Слабые духом быстро оказываются там же...»



Время от времени в городе слышны взрывы. Вдалеке. Но людей это уже не пугает.



Город вроде бы живет, но какой-то холодной и искусственной жизнью, в которой люди имеют только одну цель — «выжить».

«Все убежали?»

«Ну и где все те политики, которые тут билборды себе понастроили, чтобы себя пиарить?» — возмущается дедушка, которого встречаю у пустого стенда в оккупированном Рубежном. «Все убежали?»



В его возмущении я чувствую нотки отчаяния и бессилия. Но на мои фразы о возможном отбитии городов он не реагирует. Как и большинство жителей он думает лишь о том, как пережить еще один день.





Российский флаг на здании в оккупированном Рубежном. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

До Рубежного от Северодонецка около 30 минут дороги. В городе людей меньше, но также на каждом шагу виднеются очереди. Сюда уже заехали «кураторы из России», которые начали разбор завалов. «Пока вызвали нас для инвентаризации, начинают разбор завалов, а потом и ремонт», — рассказывает мне работница местного интерната. Обучение у детей пока дистанционное.

В некоторых населенных пунктах оккупированной Луганской области рабочие из России начали разбор завалов. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина



Время от времени в Рубежном также слышны взрывы. «Наш город очень сильно пострадал. Надеюсь, что таки восстановят», — говорят местные жители. В отделении почты продают пророссийские марки и газеты. Даже создали специальную для города.

Пророссийская марка в оккупированном Рубежном Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

Здесь работают магазины и рынок, ездят такси и междугородний транспорт.

Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина



Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина



В оккупированном Счастье на Луганщине также продолжаются ремонтные работы. «Позавозили сюда москвичей», — говорит мне местный житель. «Они бесплатно ремонтируют окна, здания».

Стелла на въезде в оккупированное Счастье в Луганской области окрашена в цвета России. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина



В счастьенском отделении полиции происходит процедура так называемой «фильтрации» — получение пропуска на передвижение в регионе. Оккупанты забирают копии документов, при необходимости — фото и отпечатки пальцев.

На территории оккупированной части Луганской области оккупанты установили пропускную систему. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

На территории оккупированной части Луганской области оккупанты установили пропускную систему. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина



«У нас здесь каждый день летают самолеты, но главное, что не бомбят», — говорит мне местная жительница. «Самое страшное мы уже пережили. Просидели все время в подвале».

Колледж в оккупированном Россией Счастье продолжает работу. Сентябрь 2022 года Виктория Рощина

Разрушенное здание на оккупированной Луганщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе много детей. Они играют в войну, даже сделали себе игрушечные автоматы. В якобы детском разговоре слышу недетскую фразу, как последствие войны: «А если его сейчас возьмут в плен и будут там пытать?»



Дети в оккупированном Счастье в Луганской области играют в войну. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Гривны в Рубежном и Счастье также почти выведены из пользования. По городу передвигается «полиция ЛНР», «военная администрация». По улицам захваченых городов постоянно курсирует техника оккупантов.

Автомобили военной инспекции в оккупированном Счастье. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Говорят, что мы будто продались», — слышу разговор двух жительниц оккупированного Счастьея. «Это все Америка нас столкнула лбами. Никого не слушайте», — говорит вторая.

Стела в оккупированном городе Счастье. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На выезде из Счастья в сторону Луганска виднеется надпись в цветах флага России — «Счастье не за горами», а также билборды «Zа мир беz нацизма».





«Зачем было все начинать?»

Разрушенное обстрелами здание на оккупированной Луганской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Попасная закрыта на въезд, там бои», — говорят мне на одной из местных автостанции Луганщины. «Добраться туда возможно только через Стаханов и Первомайск, а потом на такси».

Однако, из-за принудительной мобилизации в «ЛНР» найти таксистов там проблема. «Все прячутся, потому что хватают мужчин прямо на улице», — говорят мне местные из Первомайска.

Разбитое обстрелами здание в оккупированном Первомайске и пророссийский билборд. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На оккупированной части Луганщины повсюду вывешены объявления о мобилизации и даже рассылают соответствующие смс-сообщения. «Говорят, что по контракту платят 170 тысяч рублей, а там могут и до 200 дойти», — слышу разговор местных.

Призыв к мобилизации на оккупированной территории Луганской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В базы оккупантов в Первомайске и Стаханове часто прилетает от ВСУ. Как и в саму Попасную, где, в частности, базируется ЧВК «Вагнера» Евгения Прихожина.



«В Попасной до сих пор живет человек 500-700», — говорит мне местный водитель из Первомайска. «Но что же это за жизнь? Постоянно стреляют, там же куча военных».

Уничтоженная военная техника на оккупированной Луганщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По его словам, воду люди бегают набирать из родника, а за продуктами ездят в приближенные населенные пункты пока тихо, или пользуются своими запасами и запасами военных.

В Донецкой области погибли пять мирных жителей от обстрелов в сутки. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Из оккупированной Попасной противник пытается наступать в сторону Бахмута, который здесь между собой местные до сих пор называют Артемовск. «Пока за Артемовск бои идут — в Попасную не проехать», — говорит еще один местный. «У нас месяц назад собирали группу отсюда для разбора завалов, даже туда возили. Но недолго это продолжалось из-за обстрелов. Еле ноги унесли...»



Техника оккупантов на захваченной РФ территории Луганской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несмотря на то, что Первомайск и Стаханов уже 8 лет находятся под контролем оккупантов, здесь немало тех, кто не понимает эту войну. «Вот и зачем надо было все это начинать? — говорит мне жительница Стаханова. — Вот вы жили в Украине. Разве вам плохо жилось? Разве кто-то кому-то что-то запрещал? Зачем это?»



Пророссийские билборды на оккупированной территории Луганской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По дороге встречаю мужчину из Москвы, который направляется домой. «Там сил было столько, что можно было и дальше идти на Киев, — говорит мужчина. — Просто что-то не по плану у Путина пошло». Кое-кто из местных считает, что без дополнительной принудительной мобилизации — Россия проиграет. «Я не слушаю кто там что говорит, я смотрю реально на вещи», — говорит мне один из местных. «Без принудительной мобилизации в России — эта война ими проиграна. Потому что здесь уже идет бой с НАТО».

Пророссийская газета в оккупированной Луганской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вот нам этот Пушилин .. или как его? Пасечник? Тот, что без бороды...», — говорит мне местная на вокзале Стаханова. «Говорит, что причин для паники нет... и газеты об этом пишут... Ага, нет. Просто улыбаться, если тебе во двор что-то прилетело... Мы же видим, что уже и до территории "ЛНР" достают и продвигаются, пока нам говорят, что "Все под контролем"».

Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Неутешительные настроения и у самих оккупантов. В Первомайске на вокзале слышу разговор двух «освободителей», которые обсуждают события на Харьковщине. «Пока там все еще говорили, что это не так, я уже знал, что и Изюм и Балаклею сдали».

Разрушенный дом в оккупированной Луганской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Срочный «референдум»?

«Говорили что якобы в октябре проведут этот «референдум», — говорит мне местный из Северодонецка. «Даже уже сказали к которой области нас присоединят. К Ростовской».

Разрушенное обстрелами здание университета в Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

О так называемом «референдуме» на Луганщине говорили мало. В основном звучали упоминания о Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Но 20 сентября «общественные палаты» «ЛНР» и «ДНР» обратились с заявлениями к лидерам «республик» с просьбой немедленно провести «референдум» о присоединении к России. Те же, в свою очередь, начали совместную подготовку, а впоследствии объявили даты проведения «голосования» — с 23 по 27 сентября.

Пророссийский билборд в оккупированном Луганске. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В эти же дни «голосование» проведут в захваченных частях Запорожской и Херсонской областях.

Пропагандистское телевидение в оккупированном Луганске. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На территории оккупированной Луганщины уже установлены билборды с цитатами Леонида Пасечника «Наш выбор — Россия», а также фраза «Регионы России для ЛНР» и рекомендации как получить паспорт РФ.

Пророссийские билборды в оккупированном Луганске. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

После недавнего взрыва в здании «прокуратуры ЛНР» на Луганщине боевики усилили охрану. В Луганске город патрулируют хорошо известные в Украине «беркутовцы». У них здесь база. Форму и шеврон они сохранили, лишь сменив нашивки на ОМОН и флаг на российский.

База «Беркута» в оккупированном Луганске. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«А что для нас изменится?» — говорят мне местные жители оккупированного Луганска, которые уже 8 лет отрезаны от Украины. «Совсем ничего».



Жители же недавно оккупированных территорий Луганской области открыто не говорят о своей позиции относительно «референдума», подчеркивая, что сейчас самое главное выжить. «Но неизвестно будет ли что-то. Я вне политики — вообще не пойду», — говорит житель Счастья. «Вот клянут ту Россию, а толку? Или что-то это меняет? Они себе дальше "работают"».

Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Уже который год Украина забирает Крым — говорит еще один житель Луганщины. — Кричали только — заберем то, заберем все... этим злили Россию... Луганскую область уж точно никто не отдаст...»



Разрушенные обстрелам дома в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жители убеждены, что война продлится еще минимум год. «Самое страшное, когда гибнут мирные жители», — говорят местные. «Поэтому это должно когда-то и как-то уже завершиться...»



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Украинские власти призвали не участвовать в незаконных псевдореферендумах.



Правительство Украины предложило ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства украинскими чиновниками и принудительную паспортизацию в оккупации. Также Кабмин хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины.

Нарисованный флаг Украины на рынке в оккупированном Рубежном. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса