Окупанти на Луганщині змушують людей брати участь у «референдумі» — Гайдай

23 вересня 2022, 09:39

Окупанти на Луганщині змушують людей брати участь у «референдумі» — Гайдай

Російські окупанти підготувалися до зйомок сюжетів про активну участь місцевих жителів у голосуванні на так званому референдумі в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що на одному з підприємств Біловодська начальник оголосив усім співробітникам, що явка на «референдум» є обов'язковою, а хто не братиме участі в «голосуванні», автоматично звільнять з роботи, списки таких людей передадуть угрупованню «ЛНР».

«У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі», - написав Гайдай.

Також він повідомив, що окупантам не вдалося примусово мобілізувати ув'язнених Луганського СІЗО, представники приватної військової компанії намагалися це зробити, але отримали відмову. Водночас «часткова мобілізація» на Луганщині продовжується.

За інформацією Сергія Гайдая, протягом доби до військового шпиталю Ростова-на-Дону було доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, там тривають підготовчі роботи, щоб прийняти ще 200 тіл.

Гайдай розповів, що за добу ЗСУ відбили атаки армії РФ в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка, а авіація сил оборони вразила 25 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів та 6 позицій.

Крім того, за даними голови Луганської ОВА, ракетні війська і артилерія упродовж 22 вересня завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 - артилерії, а також 3 складах боєприпасів армії РФ.

«Водночас із різного озброєння ворогом обстріляні наступні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок, Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука;
- на Бахмутському напрямку: Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ», - повідомив Сергій Гайдай.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російська армія вбила сімох мирних жителів регіону.

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