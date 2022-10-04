Армия РФ обстреляла Никополь «Градами» и тяжелой артиллерией

Ночью российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, ранив четверых жителей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских «Градов» и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры», - написал он, отметив также, что город остался без воды, были повреждены электросети насосной станции водоканала, а еще более 7 000 семей остались без света.

В Никополе обстрелами повреждены здания школы, аптеки, промышленного предприятия, зернового элеватора, магазины и админздания.

Обстрелы Марганецкой и Красногригорьевской общин, как написал Резниченко, предварительно обошлись без пострадавших. А в Покровской общине Синельниковского района из-за атаки российских войск загорелись склады сельхозпредприятия.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель.