САУ, минометы и авиаудары: Оккупанты обстреляли Сумскую область

Сегодня российские оккупанты обстреляли приграничные громады Сумской области. В результате обстрелов ранен мирный житель. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«55 приходов, из них — 28 неуправляемых ракет. Били россияне из САУ, минометов и 4 авиаудара из вертолетов, которые не пересекали государственную границу. Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской громад», — написал Живицкий в Тelegram.



Он сообщил, что в результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.



«Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн "Джондир" и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы», — добавил Живицкий.

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