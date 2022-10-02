Оккупанты обстреляли из САУ жилые дома в Сумской области

Последствия российского обстрела Юнаковской громады на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Сегодня россияне обстреляли из САУ дома мирных жителей в селе Кияница в Юнаковской громаде Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администраци Дмитрий Живицкий в Facebook.



По его словам, снаряды разрывались посреди дороги, на огородах и во дворах. Три дома значительно повреждены. От взрыва снесло заборы, в домах выбиты окна.



«Владелица одного дома рассказывает: едва успели укрыться в погребе с 12-летней внучкой. Их дом получил самые большие повреждения, поэтому сегодня будут ночевать у соседки. Еще в одном доме выбиты окна и побиты осколками газовые трубы. В селе газ временно перекрыли, работают аварийные службы», — рассказал Живицкий.



Он отметил, что на месте взрывов работают пиротехники — возможно, остались неразорвавшиеся боеприпасы. Также в громаде частично нет электроэнергии – повреждены линии. Работают аварийные бригады.



«Все повреждения жилья фиксируются, людям оказывается первоочередная помощь: материалы для восстановления», — добавил глава области.

Разрушения на Сумщине в результате обстрела оккупантов. Фото: Сумская ОВА