САУ, міномети та авіаудари: Окупанти обстріляли Сумську область

Сьогодні російські окупанти обстріляли прикордонні громади Сумської області. Внаслідок обстрілу поранено мирного жителя. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«55 приходів, із них — 28 некерованих ракет. Били росіяни з САУ, мінометів та 4 авіаудари з гелікоптерів, які не перетинали державний кордон. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад», — написав Живицький у Тelegram.



Він повідомив, що внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.



«Також пошкоджено кілька приміщень тракторної бригади одного з аграрних підприємств, сушарка для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Крім того, спалахнуло поле кукурудзи», — додав Живицький.

Читайте також: Внаслідок обстрілів Сумщини окупантами одна людина загинула