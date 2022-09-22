Обстрел Сумской области: загорелись склады с зерном – ОВА

Российская армия обстреляла Великописаревскую и Белопольскую громаду Сумской области, где загорелись склады с зерном на местной ферме. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.



«Белопольская громада. К сожалению, есть последствия обстрелов со стороны россии. В полдень россияне выпустили по селу Волфине 13 мин. В результате загорелись склады с зерном на местной ферме», - написал он.



Позже Живицкий сообщил об обстреле Великописаревской громады. Там также есть разрушения, информация о пострадавших уточняется.